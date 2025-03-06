Росіяни масово атакували Одесу дронами - палають житлові будинки

Коротко:
- Росіяни атакували передмістя Одеси
- Внаслідок удару палають три житлових будинки
- За попередньою інформацією ніхто не постраждав
Пізно ввечері, 6 березня, росіяни здійснили масовану атаку дронами на Одеську область. Про це повідомляє глава Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Ворог знову вдався до чергової масованої дронової атаки Одеської області. У передмісті Одеси палають три житлових приватних будинки, також є пошкодження енергетичної інфраструктури", - написав він.відео дня
За його словами, над ліквідацією працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.
Водночас, в ДСНС додали, що за попередньою інформацією ніхто не постраждав.
"Для ліквідації наслідків терору від ДСНС залучено 8 одиниць техніки та понад 30 рятувальників", - йдеться в повідомленні.
Удар РФ по Одесі - відео:
Удари РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, ввечері 5 березня російські окупанти атакували Кривий Ріг. Ворог завдав удару по об'єкту цивільної інфраструктури.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак вранці 6 березня повідомив, що через російську атаку на Кривий Ріг загинуло четверо людей, ще 31 людина дістала поранення.
В ніч на 4 березня російські агресори здійснили атаку дронів на Суми. Внаслідок удару зафіксовано влучання в поліклініку.
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Хто такий Олег Кіпер
Голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року. Роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Працював заступником начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури України. Раніше обіймав посаду прокурора Києва, повідомляє Вікіпедія.
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