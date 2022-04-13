Окупанти завдали потужного удару по Миргороду, пошкоджено аеродром

Аеродром зазнав серйозних руйнувань. На місці події виникла пожежа.
Російські окупанти ввечері 12 квітня завдали ракетного удару по Миргороду Полтавської області. Внаслідок цього пошкодження отримав аеродром, повідомляє мер Миргорода Віктор Іваненко.
За його словами, аеродром зазнав серйозних руйнувань. На місці події виникла пожежа.
"Вчора війська Росії завдали чергового ракетного удару по інфраструктурі нашого аеродрому. Є численні руйнування, виникла пожежа. На щастя, загиблих немає", - сказав мер.
Також він додав, що за останні 10 днів це вже третій ракетний удар по інфраструктурі міста.
Війна в Україні
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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