Гучна ніч в РФ: дрони атакували важливий завод в Тамбовській області

Загалом було чути близько десяти вибухів.

https://glavred.net/world/gromkaya-noch-v-rf-drony-atakovali-vazhnyy-zavod-v-tambovskoy-oblasti-10673954.html Посилання скопійоване

Вибухи в Тамбовській області РФ / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, ua.depositphotos.com

Коротко:

У Тамбовській області РФ лунали вибухи

Під атаку безпілотників, ймовірно, потрапив завод Прогрес

Він є одним із п’яти найбільших підприємств Тамбовської області

Уночі, 17 червня, Тамбовська область Росії зазнала масштабної атаки безпілотників. Метою удару, ймовірно, став завод Прогрес у Мічуринську. Про це повідомив керівник громадської організації Центр вивчення окупації Петро Андрющенко.

Відомо, що вибухи в районі Котовська та на підльоті до Тамбова почали лунати після 1:40 ночі. Загалом було чути близько десяти вибухів, перед цим у нічному небі було чутно звук пролітань безпілотників.

відео дня

Місцеві повідомляли, що близько 02:00 атаки поширилися на інші населені пункти, серед яких Інжавіно, Мічурінськ, Кузьміно-Гата і Калаїси.

Андрющенко зауважив, що завод Прогрес, який розташований у Мічуринську, спеціалізується на виробництві високотехнологічного обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою.

"Це радянсько-російське високотехнологічне підприємство, що спеціалізується на виробництві систем управління для авіації та ракетної техніки (включаючи гіромотори, гіроузли, системи стабілізації, автопілоти тощо)", - написав він.

Варто додати, що цей завод є одним із п’яти найбільших підприємств Тамбовської області Росії.

За словами Андрющенка, завод Прогрес вже неодноразово ставав об’єктом атак безпілотників. Востаннє удар по підприємству було зафіксовано 6 червня, коли дрон влучив у виробничий цех.

Водночас, місцева влада наразі не коментує події.

Завод Прогрес в Росії / фото: Петро Андрющенко

Вибухи в Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 16 травня у місті Орел, що в Орловській області Росії, пролунало щонайменше десять вибухів. Виднілись яскраві спалахи у небі над нафтовим об’єктом.

Ударні дрони вранці 15 червня атакували цілі в російському Татарстані. Можливою метою атаки могла стати особлива економічна зона Алабуга, де, за інформацією ЗМІ, здійснюється складання російських БПЛА.

Пізніше в Генштабі ЗСУ заявили, що Сили оборони України завдали чергового прицільного удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії. Уражено одне з місць виробництва ударних БпЛА.

Читайте також:

Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред