Гучна ніч в РФ: дрони атакували важливий завод в Тамбовській області

Коротко:
- У Тамбовській області РФ лунали вибухи
- Під атаку безпілотників, ймовірно, потрапив завод Прогрес
- Він є одним із п’яти найбільших підприємств Тамбовської області
Уночі, 17 червня, Тамбовська область Росії зазнала масштабної атаки безпілотників. Метою удару, ймовірно, став завод Прогрес у Мічуринську. Про це повідомив керівник громадської організації Центр вивчення окупації Петро Андрющенко.
Відомо, що вибухи в районі Котовська та на підльоті до Тамбова почали лунати після 1:40 ночі. Загалом було чути близько десяти вибухів, перед цим у нічному небі було чутно звук пролітань безпілотників.
Місцеві повідомляли, що близько 02:00 атаки поширилися на інші населені пункти, серед яких Інжавіно, Мічурінськ, Кузьміно-Гата і Калаїси.
Андрющенко зауважив, що завод Прогрес, який розташований у Мічуринську, спеціалізується на виробництві високотехнологічного обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою.
"Це радянсько-російське високотехнологічне підприємство, що спеціалізується на виробництві систем управління для авіації та ракетної техніки (включаючи гіромотори, гіроузли, системи стабілізації, автопілоти тощо)", - написав він.
Варто додати, що цей завод є одним із п’яти найбільших підприємств Тамбовської області Росії.
За словами Андрющенка, завод Прогрес вже неодноразово ставав об’єктом атак безпілотників. Востаннє удар по підприємству було зафіксовано 6 червня, коли дрон влучив у виробничий цех.
Водночас, місцева влада наразі не коментує події.
Вибухи в Росії - що відомо
Як повідомляв Главред, у ніч на 16 травня у місті Орел, що в Орловській області Росії, пролунало щонайменше десять вибухів. Виднілись яскраві спалахи у небі над нафтовим об’єктом.
Ударні дрони вранці 15 червня атакували цілі в російському Татарстані. Можливою метою атаки могла стати особлива економічна зона Алабуга, де, за інформацією ЗМІ, здійснюється складання російських БПЛА.
Пізніше в Генштабі ЗСУ заявили, що Сили оборони України завдали чергового прицільного удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії. Уражено одне з місць виробництва ударних БпЛА.
Читайте також:
- Пролунало щонайменше 15 вибухів: дрони атакували Тамбовський пороховий завод у РФ
- Поблизу авіабази: в Енгельсі пролунав гучний вибух, деталі
- У Криму пролунала серія вибухів, дрони долетіли до аеродромів - соцмережі
Хто такий Петро Андрющенко?
Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.
На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред