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ППО замість польських МіГ-29: у Пентагоні розкрили план допомоги Україні

9 березня 2022, 23:29

США не підтримують ідею передачі Україні польських винищувачів МіГ-29.

Україна, США
/ Фото Reuters

Глава Пентагону Ллойд Остін повідомив своєму польському колезі Маріушу Блащаку, що США не підтримують ідею передачі Україні польських МіГ-29 і не мають наміру брати участь у такій операції, заявив у середу представник Міноборони США Джон Кірбі.

"Глава Пентагону заявив, що на даному етапі ми не підтримуємо ідею передачі додаткових винищувачів Україні", - сказав він на брифінгу у Вашингтоні.

Кірбі зазначив, що Пентагон прийшов до висновку, що передача літаків МіГ-29 Україні не принесе істотної користі Києву і до того ж - може призвести до ескалації з Росією. Він додав, що поставка Києву інших озброєнь, на думку Вашингтона, набагато ефективніша, ніж передача винищувачів.

Представник Пентагону підкреслив, що кожна країна має право сама вирішувати, які озброєння передавати Україні. "Однак ми не хочемо, щоб ці літаки були під нашим контролем", - додав Кірбі, коментуючи ідею, згідно з якою США повинні були взяти на себе доставку польських літаків в Україну.

Разом з тим у Пентагоні не виключили, що альтернативою передачі Україні польських Міг-29 може стати надання систем ППО.

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У США вважають, що літаки від Варшави значно не змінять ефективність дій Повітряних сил України. У Пентагоні переконані, що в нинішніх умовах Росія може сприйняти передачу літаків Україні як крок у напрямку ескалації ситуації.

читайте такожПольські МіГ-29 для України: з'явилася реакція Пентагону

Як повідомляв головред, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що члени НАТО, зокрема Польща, отримали "зелене світло" для відправки винищувачів в Україну.

Пізніше офіс прем'єр-міністра Польщі у своєму офіційному мікроблозі Twitter, відповідаючи на твіт білоруського опозиційного видання NEXTA, повідомив, що літаки радянського виробництва Міг-29, що знаходяться на озброєнні ВПС Польщі, не будуть відправлені в Україну.

viber
ПВО МиГ-29 війна Росії та України
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