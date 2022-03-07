Польща ще не ухвалила рішення щодо відправки в Україну винищувачів

США дали "зелене світло" для відправки винищувачів в Україну / LostArmour.info

Польща поки що не ухвалила жодних рішень про передачу Україні військових винищувачів. Про це заявив представник польського уряду Петро Мюллер на пресконференції у Варшаві.

За його словами, на даний момент триває дискусія щодо сфер дій НАТО, передає Укрінформ.

"Про передачу літаків я можу лише повторити, що на даний момент жодних рішень в цьому питанні не ухвалено. Зараз триває дискусія щодо сфер дій Північноатлантичного альянсу, але ця дискусія ще триває, жодних рішень в цьому питанні не ухвалено", - підкреслив Мюллер.

Він також спростував інформацію про нібито бойові вильоти над територією України військових літаків з польських аеродромів.

Мюллер додав, що в Україну щодня направляється значна допомога.

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"Мова йде про сотні вантажівок, які йдуть за допомогою для України, зокрема, для ЗСУ", - зазначив він.

Як повідомляв Главред, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що члени НАТО, зокрема Польща, отримали "зелене світло" для відправки винищувачів в Україну.

Пізніше офіс прем'єр-міністра Польщі у своєму офіційному мікроблозі Twitter, відповідаючи на твіт білоруського опозиційного видання NEXTA, повідомив, що літаки радянського виробництва Міг-29, що знаходяться на озброєнні ВПС Польщі, не будуть відправлені в Україну.

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