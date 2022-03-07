Польща ще не ухвалила рішення щодо відправки в Україну винищувачів

Як заявив представник польського уряду Петро Мюллер, жодних рішень в цьому питанні не ухвалено. Зараз триває дискусія щодо сфер дій НАТО.
Польща поки що не ухвалила жодних рішень про передачу Україні військових винищувачів. Про це заявив представник польського уряду Петро Мюллер на пресконференції у Варшаві.
За його словами, на даний момент триває дискусія щодо сфер дій НАТО, передає Укрінформ.
"Про передачу літаків я можу лише повторити, що на даний момент жодних рішень в цьому питанні не ухвалено. Зараз триває дискусія щодо сфер дій Північноатлантичного альянсу, але ця дискусія ще триває, жодних рішень в цьому питанні не ухвалено", - підкреслив Мюллер.
Він також спростував інформацію про нібито бойові вильоти над територією України військових літаків з польських аеродромів.
Мюллер додав, що в Україну щодня направляється значна допомога.
"Мова йде про сотні вантажівок, які йдуть за допомогою для України, зокрема, для ЗСУ", - зазначив він.
Як повідомляв Главред, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що члени НАТО, зокрема Польща, отримали "зелене світло" для відправки винищувачів в Україну.
Пізніше офіс прем'єр-міністра Польщі у своєму офіційному мікроблозі Twitter, відповідаючи на твіт білоруського опозиційного видання NEXTA, повідомив, що літаки радянського виробництва Міг-29, що знаходяться на озброєнні ВПС Польщі, не будуть відправлені в Україну.
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