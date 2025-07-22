Стан Брюса Вілліса погіршився: що відбувається з невиліковно хворим актором

Вілліс та його сім'я вже три роки борються з його страшною недугою.

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Брюс Вілліс хвороба - що зараз відбувається з актором / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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На що хворіє Брюс Вілліс

Як зараз почувається зірка

Американський актор Брюс Вілліс завершив кар'єру навесні 2022 року через афазію - розлад, який порушує і змінює сприйняття і відтворення мови. Рік потому артист отримав більш повний діагноз - лобно-скронева деменція.

Хвороба Вілліса невиліковна, і має тенденцію до прогресу. Як повідомляє видання The Express Tribune, деменція сильно підкосила 70-річного актора.

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Зараз Міцний горішок практично перестав говорити, погано пересувається. Також Вілліс перестав читати. До цього стверджувалося, що він не завжди може впізнати людей навіть із його близького оточення.

Емма Хемінг, дружина Брюса Вілліса, його доньки та колишня дружина, акторка Демі Мур, погіршення стану артиста не коментують.

Брюс Вілліс з онукою Луеттою / instagram.com/rumerwillis

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Про персону: Брюс Вілліс Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, у 2022 році у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 сім'я артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Володар двох премій "Еммі" (1987, 2000) і одного "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відомий ролями у фільмах "П'ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте чуття" і в серії фільмів "Міцний горішок".

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