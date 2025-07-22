В Україні готові перейти на 4-денний робочий тиждень, але є одна умова

Більшість представників бізнесу в Україні позитивно ставляться до запровадження 4-денного робочого тижня.

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Український бізнес підтримав 4-денний робочий тиждень / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

58% українського бізнесу підтримують ідею 4-денного робочого тижня

Представники бізнесу виступають за, якщо робочий день триватиме 10 годин

Загальний робочий тиждень має залишатися на рівні 40 годин

Більшість представників бізнесу в Україні позитивно оцінюють ідею запровадження 4-денного робочого тижня. Проте робочий день у такому разі має тривати 10 годин. Такі дані наводить щомісячне опитування бізнесу, проведене Торгово-промисловою палатою України.

Згідно з опитуванням, 58% респондентів підтримують ідею впровадження 4-денного робочого тижня. Водночас представники бізнесу готові зменшити кількість робочих дні лише, якщо тривалість робочого дня більшиться до 10 годин, щоб загальний тижневий робочий час залишався на рівні 40 годин.

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Розподіл відповідей на запитання щодо підтримки 4-денного робочого тижня за згодою роботодавця і працівників виглядає так:

31% вважають, що це позитивно вплине на продуктивність праці;

27% підтримують ідею, але за умови збереження заробітної плати;

16% ставляться нейтрально, вважаючи, що рішення має залишатися за бізнесом;

13% скоріше проти, аргументуючи це необхідністю максимальної зайнятості для економіки;

13% не підтримують через невизначеність, пов’язану з військовими та економічними реаліями в країні.

Результати опитування / Фото: ТПП України

Перехід України на 4-денний робочий тиждень - новини за темою

Як повідомляв Главред, в Україні можуть запровадити 4-денний робочий тиждень, але такий формат можливий лише за домовленістю між працівником і роботодавцем.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, що під час війни 4-денний робочий тиждень не може бути обов’язковим. Втім, за згодою між бізнесом і працівниками такий режим роботи може діяти навіть у період воєнного стану.

Крім цього, в ЄБА зазначають, що зараз складно перейти на 4-денний робочий тиждень через війну, але в офісній сфері можливе поступове впровадження. Перехід до нових форматів праці очікується після завершення активної фази війни.

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Про джерело: Торгово-промислова палата України Торгово-промислова палата України (ТПП України) - торгово-промислова палата, недержавна неприбуткова самоврядна організація, яка об'єднує юридичних осіб, які створені і діють відповідно до законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як підприємці, та їх об'єднання. ТПП України є членом Міжнародної торгової палати і Всесвітньої федерації палат, Асоціації торгово-промислових палат Європи. Президент Торгово-промислової палати України - Геннадій Чижиков.

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