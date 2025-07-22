Потужний шторм накриє країну: де литимуть грозові дощі, град та шквали

У багатьох областях синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

https://glavred.net/synoptic/moshchnyy-shtorm-nakroet-stranu-gde-budut-lit-grozovye-dozhdi-grad-i-shkvaly-10683614.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 23 липня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 23 липня

Коли температура повітря опуститься до +14 градусів

У яких областях будуть грозові дощі, град та шквали

Погода в Україні 23 липня буде місцями спекотна. Однак багато областей накриють грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Мова йде про північні, центральні, Харківську області. Там будуть грози, град та шквали - 15-20 м/с.

відео дня

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 23 липня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 23 липня дощі з грозами синоптики прогнозують у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Температура повітря підвищиться до +26...+29 градусів. На півдні та південному сході буде 30-35 градусів тепла. Найближчим часом температура повітря в Україні зазнаватиме незначних коливань.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 23 липня

В Україні 23 липня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами, град та шквали у більшості областей України. У цей день вітер буде південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Утримається по-літньому тепла погода. Температура у західних та північних областях вночі 14-19°, вдень 23-28°; на решті території вночі 18-23°, вдень 27-32°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +35

За даними meteoprog, 23 липня в Україні буде місцями спекотна погода. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +21...+35 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +14...+25 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 23 липня / фото: meteoprog

Погода 23 липня у Києві

У Києві 23 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°; у Києві вночі 17-19°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У регіоні будуть грози, град та шквали - 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 23 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, спека до +36° 16 липня охопить більшість регіонів країни, особливо південь і схід. Дощі та грози прогнозують у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях, місцями з градом і шквалами.

Також 18-19 липня значно похолодає, що може спричинити загострення серцево-судинних хвороб.

Крім цього, 13 липня на Чернівеччині стався землетрус магнітудою 2,6 бала. Епіцентр був біля селища Конятин, на глибині 3 км.

Вас також зацікавить:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред