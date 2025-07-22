Сімейний відпочинок обернувся бідою: зірка серіалу "Декстер" потонув під час відпустки

Трагедія сталася під час сімейного відпочинку 54-річного актора в Коста-Ріці.

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Актор Малкольм-Джамал Ворнер загинув під час відпустки / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

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Актор Малкольм-Джамал Ворнер, відомий за роллю в культовому серіалі "Декстер", загинув під час відпустки. Про це повідомляє видання People.

За даними видання, трагедія сталася під час сімейного відпочинку 54-річного актора в Коста-Ріці. Обставини того, що сталося, невідомі, але, за попередньою версією, причиною смерті Ворнера стала асфіксія. Дату і місце прощання буде оголошено пізніше.

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Департамент судових розслідувань підтвердив, що громадянин США з прізвищем Ворнер потонув після того, як його винесло в море течією. Рятувальники Червоного Хреста оголосили його мертвим одразу на місці події.

Відомо, що в актора є дружина та донька.

Малкольм-Джамал Ворнер був відомим американським актором. Його дебют на телебаченні відбувся 1982 року: він зіграв у детективному серіалі "Метт Г'юстон". Артист здобув широку популярність завдяки ролі Тео Гакстейбла в комедійному серіалі "Шоу Косбі", за яку його було номіновано на премію "Еммі" в категорії "Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі" на 38-й церемонії нагородження. Також глядачі запам'ятали його як Малкольма Макгі в серіалі "Малкольм і Едді" і як доктора Алекса Ріда в ситкомі "Рід між рядків".

Крім того, 2015 року Ворнер отримав премію "Греммі" за виконання R&B-композиції Jesus Children. Ця нагорода стала доказом того, що його талант простягається далеко за межі знімального майданчика.

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