"Вирішив, що буду поганим": Зірка "Шоу довгоносиків" Віктор Андрієнко пішов від дружини

Читайте більше:
- Чому Віктор Андрієнко залишив дружину на п'ять років
- Як артист помирився з обраницею
Український актор кіно, театру і дубляжу, зірка "Шоу довгоносиків" і "Острова скарбів", Віктор Андрієнко вперше розкрив деталі свого незвичайного шлюбу. У бесіді зі Славою Дьоміним артист зізнався, що йшов із сім'ї на п'ять років.
Віктор Миколайович згадує: прийшов додому після роботи дуже втомлений. Через це не виконав доручення дружини. Вдома, коли Анна це виявила, вона почала лаяти чоловіка. Андрієнко мовчки вислухав її, і пішов.
П'ять років пара підтримувала зв'язок телефоном, на розлучення офіційно не подавала. Пізніше актор вирішив, що конфлікт вичерпано, і запропонував дружині продовжити стосунки.
"Дружина у мене творча людина. Вона працює з дітьми, ставить їм вистави. Ми один одного розуміємо. Були кризи. Я так пахав і стомлений прийшов, а на мене відкрили щелепу. Я постояв і пішов на п'ять або шість років. Я почав жити один і все було нормально, працював. Чому так відбулося — я не зробив одну річ. І зробив так не тому, що я не хотів, а коли я набрав повітря, щоб розповісти, що я так не зробив, бо проблеми сталися на зніманнях… Але я встав і вирішив, що буду поганим. І пішов. Потім через три роки сам зателефонував і сказав, що досить гаяти час — купили квартиру і переїхали вдвох. Син вже був дорослий. Ми не подавали на розлучення та я навіть не думав про це. Але спілкування не кидали, здебільшого про сина йшлося", - розповів Віктор Андрієнко.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що після перемоги над Даніелем Дюбуа 20 липня Олександр Усик офіційно відсторонений від боксу. Такий самий запобіжний захід очікує і на його суперника.
Також модель Марія Ковальчук зізналася, хто її покалічив у Дубаї. У березні 2025 року її знайшли з множинними переломами і без свідомості. Зараз вона прикута до інвалідного візка.
Читайте також:
- Леся Нікітюк відмовилася від кар'єри через претензії відомої актриси - деталі
- Святослав Вакарчук уперше зізнався, чому мовчить про матір своїх дітей
- Лілія Ребрик розповіла про особливості молодшої доньки: "Хочеться світла"
Про персону: Віктор Андрієнко
Віктор Андрієнко - український комедійний актор, каскадер, телеведучий, сценарист, режисер, продюсер. Заслужений артист України.
Артист закінчив Київський театральний інститут імені Карпенка-Карого 1980 року, після чого почав працювати в кіно: спочатку як каскадер, потім як актор. Андрієнко став популярним після появи на телеекранах проєктів "Велика різниця" і "Шоу довгоносиків".
Зараз актор багато знімається, бере участь у телешоу, є продюсером і режисером.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред