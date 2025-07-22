"Вирішив, що буду поганим": Зірка "Шоу довгоносиків" Віктор Андрієнко пішов від дружини

Розставання тривало цілих 5 років.

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Віктор Андрієнко зараз - актор розповів про розставання з дружиною / колаж: Главред, фото: facebook.com/viktor.avn

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Чому Віктор Андрієнко залишив дружину на п'ять років

Як артист помирився з обраницею

Український актор кіно, театру і дубляжу, зірка "Шоу довгоносиків" і "Острова скарбів", Віктор Андрієнко вперше розкрив деталі свого незвичайного шлюбу. У бесіді зі Славою Дьоміним артист зізнався, що йшов із сім'ї на п'ять років.

Віктор Миколайович згадує: прийшов додому після роботи дуже втомлений. Через це не виконав доручення дружини. Вдома, коли Анна це виявила, вона почала лаяти чоловіка. Андрієнко мовчки вислухав її, і пішов.

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П'ять років пара підтримувала зв'язок телефоном, на розлучення офіційно не подавала. Пізніше актор вирішив, що конфлікт вичерпано, і запропонував дружині продовжити стосунки.

"Дружина у мене творча людина. Вона працює з дітьми, ставить їм вистави. Ми один одного розуміємо. Були кризи. Я так пахав і стомлений прийшов, а на мене відкрили щелепу. Я постояв і пішов на п'ять або шість років. Я почав жити один і все було нормально, працював. Чому так відбулося — я не зробив одну річ. І зробив так не тому, що я не хотів, а коли я набрав повітря, щоб розповісти, що я так не зробив, бо проблеми сталися на зніманнях… Але я встав і вирішив, що буду поганим. І пішов. Потім через три роки сам зателефонував і сказав, що досить гаяти час — купили квартиру і переїхали вдвох. Син вже був дорослий. Ми не подавали на розлучення та я навіть не думав про це. Але спілкування не кидали, здебільшого про сина йшлося", - розповів Віктор Андрієнко.

Віктор Андрієнко зараз - актор розповів про розставання з дружиною / Скриншот YouTube

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Про персону: Віктор Андрієнко Віктор Андрієнко - український комедійний актор, каскадер, телеведучий, сценарист, режисер, продюсер. Заслужений артист України. Артист закінчив Київський театральний інститут імені Карпенка-Карого 1980 року, після чого почав працювати в кіно: спочатку як каскадер, потім як актор. Андрієнко став популярним після появи на телеекранах проєктів "Велика різниця" і "Шоу довгоносиків". Зараз актор багато знімається, бере участь у телешоу, є продюсером і режисером.

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