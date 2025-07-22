В Сумах дрон РФ летів прямо у автівки, що рухалися дорогою: зафіксовано момент удару

Внаслідок ворожого удару відомо про постраждалих.

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Росіяни серед білого дня атакували Суми дронами / Колаж: Главред, фото: Сумська ОВА

Коротко:

Росіяни дронами атакували Суми

Внаслідок удару пошкоджена цивільна інфраструктура

Відомо про постраждалих

Вдень 22 липня Росія атакувала місто Суми ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Ворожі БПЛА після 13:00 атакували Сумську громаду. ️Є влучання в Ковпаківському районі Сум. Пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні. відео дня

За його даними, вилетіли вікна у навчальному та медичному закладі. Триває обстеження. Попередньо, постраждали двоє людей. Їх доставляють до лікарні.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені також дитячий майданчик та вікна багатоповерхівок.

Виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар підтвердив атаку на місту. За його словами, внаслідок російського удару зафіксовано два влучання.

О 14:46 у Сумах пролунав новий вибух. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів у напрямку міста.

Близько 14:48 Кобзар наголосив, що у місті зберігається загроза повторного удару з боку росіян.

Пізніше Григоров повідомив, що удар російського БпЛА у Сумах забрав життя 60-річної жінки. Він висловив щирі співчуття родині загиблої.

Віталій Кулик, волонтер Червоного Хреста, у коментарі для Кордон.Медіа повідомив, що жінку намагалися реанімувати протягом 25 хвилин, але безуспішно. У момент прильоту вона була на вулиці. Жінка отримала уламкове поранення грудної порожнини та ноги.

Тим часом кількість постраждалих у місті збільшилася до 4.

Момент одного із "прильотів" по місту зафіксували очевидці - дивіться відео:

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 22 липня російська окупаційна армія атакувала Одесу та Суми. Є руйнування та постраждалі.

Цієї ж ночі армія РФ атакувала Краматорськ керованою авіабомбою. Удар припав на житлову багатоповерхівку, в якій загинула дитина і постраждали 8 осіб. Їх вік: від 20 до 58 років.

Нагадаємо, у ніч на 21 липня російські війська завдали потужного комбінованого удару по Україні, випустивши понад 420 дронів і понад 20 ракет. Атаки тривали всю ніч і продовжилися вранці.

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Про персону: Артем Кобзар Артем Миколайович Кобзар (нар. 6 серпня 1982,Суми,Україна) — український політик, виконувач обов'язків мера Сум. У 2009 році закінчив Сумський національний аграрний університет за спеціальністю "Облік і аудит", здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту. 13 жовтня 2023 року обраний на посаду секретаря Сумської міської ради, пише Вікіпедія.

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