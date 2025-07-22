Вартість однієї валюти різко впала: новий курс долара та євро в Україні

Українській валюті вдалось зміцнитись щодо долара.

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Курс валют на 23 липня / колаж: Главред, фото: pixabay

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Яким буде курс валют у середу

Чи вдалось гривні зміцнитись

Національний банк України встановив новий офіційний курс валют на середу, 23 липня. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Так, курс долара до гривні у середу буде на рівні 41,7653 гривень за долар. Українська валюта зміцнилась на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

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Водночас, офіційний курс євро завтра становитиме 48,8654 гривень за євро. Українська національна валюта послабилася на 7 копійок.

Варто додати, що на міжбанку сьогодні курс долара впав на 5 копійок до 41,77-41,80 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

На готівковому ринку курс долара впав до 41,90 гривень, курс євро зріс до 49,15 гривень.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що цього тижня курс долара в Україні навряд чи перетне межу в 42 гривні.

Кандидат економічних наук Іван Ус вважає, що євро може подорожчати до 50 гривень, а українцям краще купувати як долари, так і європейську валюту.

Варто зауважити, що згідно з прогнозами, у липні курс долара може становити 41,6-42,2 грн. На це впливатимуть п’ять факторів.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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