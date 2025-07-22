Ціни на бензин в Україні не перестають дивувати: де заправитись найдешевше

В Україні переписали ціни на бензин та дизель.

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Оновлені ціни на пальне / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Скільки коштує бензин в Україні

Де можна купити найдешевше пальне

У вівторок, 22 липня, середня ціна бензину А-95 в Україні становить 59,03 грн/л. Про це повідомляє Мінфін.

У відомстві також навели ціни на інші види палива:

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бензин А-95 "преміум" – 63,61 грн/л;

бензин А-95 – 59,03 грн/л;

бензин А-92 – 58,17 грн/л;

дизельне пальне – 56,03 грн/л;

автомобільний газ – 34,44 грн/л.

Зазначається, що бензин А-95 можна купити в усіх областях, крім Луганської, у більшості мереж АЗС. Так, найдешевше цей вид палива можна купити у мережі АЗС БРСМ-Нафта по 54,19 грн/л. Водночас, найвищі ціни у мережах АЗС WOG і ОККО - 61,99 грн/л.

Варто додати, що найдорожче дизельне пальне також у мережах АЗС WOG та ОККО. Його вартість там складає 58,99 грн/л. Однак, у мережі АЗС Фактор на Житомирщині цей вид палива можна придбати по 50,00 грн/л.

Як змінювались ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Ціни на бензин - що відомо

Як повідомляв Главред, засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін заявив, що ціни на бензин та дизель на українських АЗС стрімко злетять на близько 10 грн/літр, і автогаз - на 5 грн/літр, якщо США все ж запровадять анонсовані санкції щодо покупців російської нафти.

Бізнесмен нафтогазової сфери Леонід Косянчук попередив про можливий дефіцит на ринку пального, що призведе до коливання цін на нафтопродукти вже найближчими тижнями.

Водночас, економіст Олег Пендзин говорив, що будь-яке зниження або зростання ціни на нафту одразу ж відображається в Україні.

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