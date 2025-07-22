У Росії є два слабкі місця: що вказує на швидке падіння режиму Путіна

Основні тези Пономарьова:
- У Росії є два слабкі місця – ригідність і відсутність креативу
- Режим, який вибудував Путін, приречений
Головними слабкостями країни-агресорки Росії є ригідність (неподатливість, нездатність змінювати погляди або поведінку у відповідь на нові умови – ред.) і відсутність креативу.
Творчо мислячих людей система не заохочує. Про це сказав російський опозиційний політик, у минулому депутат Державної думи РФ, єдиний, хто свого часу проголосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов під час чату на Главреді.
Він зазначає, що у Росії багато розумних людей, але їхній розум спрямований на утримання в рамках системи, а не на будь-яку модернізацію.
"Це дуже помітно, якщо порівнювати з Україною, де все навпаки. Тому Україна тримається і виграє за рахунок особистої ініціативи", – каже російський опозиціонер.
За його словами, путінський режим у Росії приречений.
"Росія – це динозавр, де дуже погано проходять сигнали по системі, але він дуже масивний і за рахунок цього може дохнути досить довго, але це не скасовує того, що він дохне. Режим, який вибудував Путін, звичайно, приречений. Питання в тому, скільки життів він забере, поки дійде до свого кінця", – зазначив Пономарьов.
Дивіться відео, в якому Ілля Пономарьов розповів, чого чекати Росії і Путіну від Трампа, а також чому перемир'я не за горами:
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Як раніше повідомляв Главред, в розвідці анонсували колапс в Росії, що сталось. В Росії стрімко розгортається колапс вугільної галузі, спричинений втратою європейського ринку, зазначають у розвідці.
Також раніше повідомлялося, що ситуація в Росії різко погіршиться. Російська економіка стрімко наближається до рецесії, і вже восени 2025 року ситуація може стати критичною, заявив економіст Володимир Мілов.
Нагадаємо, Україна масштабує удари по РФ – Зеленський вийшов із важливою заявою. Частота ударів по РФ повинна збільшитися. Кожен майданчик в РФ, який Москва використовує для виробництва зброї, має стати досяжним для ЗСУ, заявив Зеленський.
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Про персону: Ілля Пономарьов
Ілля Пономарьов – російський опозиційний політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений залишити Росію, пише Вікіпедія.
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