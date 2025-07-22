У Росії є два слабкі місця: що вказує на швидке падіння режиму Путіна

Путінський режим у Росії уже почав "дохнути", цей режим приречений, наголошує Пономарьов.

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У Росії є два слабкі місця, каже Пономарьов/ колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрін

Основні тези Пономарьова:

У Росії є два слабкі місця – ригідність і відсутність креативу

Режим, який вибудував Путін, приречений

Головними слабкостями країни-агресорки Росії є ригідність (неподатливість, нездатність змінювати погляди або поведінку у відповідь на нові умови – ред.) і відсутність креативу.

Творчо мислячих людей система не заохочує. Про це сказав російський опозиційний політик, у минулому депутат Державної думи РФ, єдиний, хто свого часу проголосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов під час чату на Главреді.

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Він зазначає, що у Росії багато розумних людей, але їхній розум спрямований на утримання в рамках системи, а не на будь-яку модернізацію.

"Це дуже помітно, якщо порівнювати з Україною, де все навпаки. Тому Україна тримається і виграє за рахунок особистої ініціативи", – каже російський опозиціонер.

За його словами, путінський режим у Росії приречений.

"Росія – це динозавр, де дуже погано проходять сигнали по системі, але він дуже масивний і за рахунок цього може дохнути досить довго, але це не скасовує того, що він дохне. Режим, який вибудував Путін, звичайно, приречений. Питання в тому, скільки життів він забере, поки дійде до свого кінця", – зазначив Пономарьов.

Дивіться відео, в якому Ілля Пономарьов розповів, чого чекати Росії і Путіну від Трампа, а також чому перемир'я не за горами:

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Нагадаємо, Україна масштабує удари по РФ – Зеленський вийшов із важливою заявою. Частота ударів по РФ повинна збільшитися. Кожен майданчик в РФ, який Москва використовує для виробництва зброї, має стати досяжним для ЗСУ, заявив Зеленський.

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Про персону: Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський опозиційний політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений залишити Росію, пише Вікіпедія.

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