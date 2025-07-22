У старого путініста Петросяна нове нещастя: що сталося

Тепер коміку-пенсіонеру нікуди буде вести свою молоду дружину.

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Євген Петросян потрапив у нову халепу / колаж: Главред, фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Коротко:

Що сталося з житлом путініста

Що стало причиною

Старий клоун-путініст Євген Петросян, який у свої 79 років змушений мотатися по гастролях і концертах, щоб забезпечувати гламурне життя молодої дружини і двох малолітніх дітей, потрапив у нову халепу.

Як пишуть російські пропагандисти, елітний житловий комплекс "Садові квартали", розташований у районі Хамовники в терористичній Москві, затопило під час тропічних злив. Серед власників квартир у цьому ЖК - відомі особистості, такі як Євген Петросян. Прямо в під'їзді "зоряного" будинку забив "водоспад".

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Євген Петросян / instagram.com/petrosyanevgeny

Стало відомо, що під час стихійного лиха, вода лилася зі стелі в під'їзді та ліфті однієї з будівель комплексу. Вартість квартир у "Садових кварталах" починається від 400 мільйонів рублів (близько 5 млн доларів США).

Петросян здав останнім часом / фото: скрін 7days.ru/

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Раніше Главред писав про те, що нещодавно дружина старого Петросяна Тетяна Брухунова спитала зі своїх фанатів за "недостачу" лайків і непристойно обізвала їх. Брухунова заявила, що їй було просто цікаво, чому підписники не реагують на її пости, адже сама вона ставить лайки абсолютно всім, на кого підписана.

А також Тетяна Брухунова страждає від невиліковного захворювання, яке постійно докучає їй. У 35-річної Тетяни проблеми з венами на ногах.

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