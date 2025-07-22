У старого путініста Петросяна нове нещастя: що сталося

Коротко:
- Що сталося з житлом путініста
- Що стало причиною
Старий клоун-путініст Євген Петросян, який у свої 79 років змушений мотатися по гастролях і концертах, щоб забезпечувати гламурне життя молодої дружини і двох малолітніх дітей, потрапив у нову халепу.
Як пишуть російські пропагандисти, елітний житловий комплекс "Садові квартали", розташований у районі Хамовники в терористичній Москві, затопило під час тропічних злив. Серед власників квартир у цьому ЖК - відомі особистості, такі як Євген Петросян. Прямо в під'їзді "зоряного" будинку забив "водоспад".
Стало відомо, що під час стихійного лиха, вода лилася зі стелі в під'їзді та ліфті однієї з будівель комплексу. Вартість квартир у "Садових кварталах" починається від 400 мільйонів рублів (близько 5 млн доларів США).
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Раніше Главред писав про те, що нещодавно дружина старого Петросяна Тетяна Брухунова спитала зі своїх фанатів за "недостачу" лайків і непристойно обізвала їх. Брухунова заявила, що їй було просто цікаво, чому підписники не реагують на її пости, адже сама вона ставить лайки абсолютно всім, на кого підписана.
А також Тетяна Брухунова страждає від невиліковного захворювання, яке постійно докучає їй. У 35-річної Тетяни проблеми з венами на ногах.
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Стосунки Євгена Петросяна і Тетяни Брухунової
Подружжя узаконило стосунки наприкінці 2019 року. У 2020 році в них з'явився син Ваган, у 2023 - донька Матильда. Відтоді, як громадськість дізналася про роман Тетяни Брухунової з путіністом, на неї обрушився шквал хейту, адже всі впевнені - саме вона зруйнувала 30-річний союз Петросяна та Олени Степаненко.
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