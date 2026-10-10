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Путін на "Валдаї" проговорився про нову стратегію війни - чого чекати Україні

Юрій Берендій
10 жовтня 2026, 17:58
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Війна Росії із Заходом може вийти за межі України. Горбач пояснив, чому кремлівська стратегія передбачає тривалу конфронтацію та чим це загрожує.

Путін на Валдаї - яку стратегію війни проти Заходу розкрив Кремль
Путін на Валдаї - яку стратегію війни проти Заходу розкрив Кремль / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

  • Горбач пояснив, чому війна РФ може вийти за межі України
  • Путін готує росіян до тривалого протистояння із Заходом
  • Країни Балтії та Калінінград опинилися в контексті нових загроз

Країна-агресорка Росія готується до тривалого протистояння із Заходом, у якому Україна залишається лише одним із театрів воєнних дій. Риторика Володимира Путіна на форумі "Валдай" свідчить про те, що Кремль не обмежує свої цілі завершенням війни проти України, а налаштовує російське суспільство на затяжну конфронтацію з Європою та іншими західними країнами. Про це повідомив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в інтерв’ю Главреду.

відео дня

Яку стратегію Кремль реалізує у війні

Розглядати дії російського керівництва виключно через призму виборчих кампаній або короткострокових політичних розрахунків недостатньо. На думку Горбача, виступи Путіна, починаючи з Мюнхенської конференції 2007 року й до нинішнього форуму "Валдай", дають змогу простежити послідовність його стратегічних намірів.

"У демократичних країнах ми звикли жити від виборів до виборів і пояснювати політичні дії певними електоральними цілями. Але це працює лише тоді, коли ми вважаємо, що Путін - не стратег, а тактик", - зазначив Горбач.

За оцінкою аналітика, нинішня російська риторика формує уявлення про війну як про вимушену відповідь на зовнішні загрози. Такий підхід дозволяє Кремлю виправдовувати власні воєнні дії перед російською аудиторією та міжнародною спільнотою.

Навіщо Путін представляє агресію як оборону

Одним із ключових елементів кремлівської політики Горбач називає перевертання причин і наслідків війни. Російський президент подає дії своєї країни як реакцію на нібито агресивні наміри противників, хоча саме Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

"Її можна сформулювати як "оборону". Він каже: "На нас напали", хоча всі знають, що насправді це він напав. Але в тому наративі, який він доносить до росіян і всього світу, все навпаки", - наголосив Горбач.

Експерт звертає увагу, що ця логіка не обмежується виправданням вторгнення в Україну. Кремль використовує гіпотетичні сценарії можливої присутності сил НАТО, щоб представляти власні агресивні рішення як превентивні заходи. Така аргументація допомагає владі пояснювати необхідність подальшого військового протистояння.

Чому війна може не обмежитися Україною

Горбач вважає, що головним противником у кремлівській картині світу є не лише Україна, а й Захід загалом. Українська територія в цій концепції виступає простором, де відбувається ширше протистояння, а європейські держави стають окремим напрямком російського політичного тиску.

"Україна розглядається лише як поле бою, а противником, з яким вони насправді ведуть війну, є Захід. На даному етапі - насамперед Європа, яку вони звинувачують у всіх гріхах, оскільки зараз ведуть переговори з американцями", - заявив Горбач.

За словами аналітика, на тлі переговорів Москви зі США особливої уваги потребують висловлювання російського керівництва про країни Балтії та Калінінград. Ця риторика, на його думку, свідчить про ширший географічний контекст російських стратегічних намірів.

Чим небезпечна логіка Путіна для Європи

Оцінюючи подальші кроки Кремля, Горбач закликає враховувати не лише наявні військові ресурси Росії, а й те, як російське керівництво трактує можливі події. Навіть невдале зіткнення із силами НАТО, за його оцінкою, може бути використане владою для посилення ізоляції країни та збереження чинного політичного режиму.

"Навіть якщо РФ нападе на НАТО й отримає відсіч, це теж піде на користь логіці Путіна, адже дозволить йому заритися в РФ і перетворити її на певний аналог Північної Кореї - Північну Євразію - та зберегти свій режим. Тому ми стоїмо на порозі виходу тотальної війни за межі українського фронту", - попередив Горбач.

НАТО vs "Вісь зла"
НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що завершення війни шляхом переговорів наразі є недосяжним. Він попередив, що немає шансів на переговори та висловив занепокоєння щодо ескалації. Він також зазначив, що бойові дії зайшли у стратегічний глухий кут і що Росія вимагає повного контролю над Донбасом.

У відповідь президент Володимир Зеленський закликав посилити економічний тиск на Росію та відкрити Україні доступ до Starlink над російською територією. Зеленський також наполягав на посиленні санкцій проти Росії, зокрема щоб обмежити її доступ до технологій і виробництва зброї.

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач сказав, що Росія сигналізує про наміри розширити війну поза межами України. Він пояснив, що новий театр бойових дій призведе до перекидання ресурсів з українського фронту. За його словами, у разі перемоги Заходу увага і ресурси можуть зміститися на нові напрямки, що вплине на інтенсивність боїв в Україні.

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Про персону: Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі - виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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