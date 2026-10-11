'Угоду треба було укладати ще 2 роки тому': Трамп звинуватив Україну в затягуванні війни

Президент США переконаний, що Росія зацікавлена в домовленостях, а перешкодою є позиція Києва.

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Трамп зробив жорстку заяву про війну в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

Трамп звинуватив Україну в затягуванні війни

Угоду, за його словами, варто було укласти два роки тому

Трамп не уточнив, чи поїдуть Кушнер і Віткофф до Москви

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Президент США Дональд Трамп поклав на Київ відповідальність за продовження бойових дій і заявив, що вигідніші умови завершення війни Україна могла отримати ще два роки тому. Таку заяву він зробив, відповідаючи на запитання журналістів, пише УНІАН.

Позицію Москви американський лідер описав як готовність до компромісу, тоді як джерело проблеми, на його переконання, перебуває в Києві.

"Ну, я думаю, що Росія хотіла б укласти угоду. Але, як я вже казав, це те, що могло б бути вирішено багато разів, але з якихось причин Зеленський не хоче укладати угоду", - заявив Трамп.

Аргумент про чисельну перевагу

Невигідність нинішньої позиції України Трамп обґрунтував співвідношенням сил на фронті. За його словами, одна зі сторін має значно більше військових, ніж інша, тому Києву доцільно шукати домовленостей - і зробити це варто було значно раніше.

"Було б розумніше, якби він (Зеленський) уклав угоду ще два роки тому. Він міг би укласти набагато вигіднішу угоду ще два роки тому", - сказав президент США.

Що з переговорами в Москві

На запитання про можливий візит спецпосланців Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до російської столиці для нового раунду контактів з Володимиром Путіним Трамп прямої відповіді не дав, обмежившись тезою про зацікавленість РФ у врегулюванні.

Які війни "зупинив" Трамп, які почав / Інфографіка: Главред

Чому Трамп може тиснути на Україну - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що побоювання Європи щодо можливої поразки України значною мірою пов’язані з політикою США та позицією Дональда Трампа. За його словами, Вашингтон може тиснути не на Росію, а саме на Київ, щоб домогтися поступок.

"Ми самі себе заганяємо в цей кут. Перш за все, коли заграємо з Трампом, обіцяючи йому якісь "бонуси". Ви думаєте, Трамп тиснутиме на Путіна, щоб той пішов на компроміс? Ні, він тиснутиме на нас і схилятиме нас до компромісу. Трамп - не на нашому боці барикад, він грає на користь Росії й ніколи не тиснутиме на Путіна", - наголосив Жданов в інтерв’ю Главреду.

Експерт також підкреслив важливість участі Європи у переговорах щодо завершення війни. За його словами, Росія та США зацікавлені в тому, щоб європейські країни залишилися поза переговорним процесом, оскільки це, на його думку, спрощує тиск на Україну.

Угода Трампа та Путіна і нові санкції проти РФ - новини за темою

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн Євросоюзу мають намір у понеділок, 12 жовтня, схвалити найбільший з початку війни пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила верховна представниця ЄС Кая Каллас у соцмережі X, коментуючи інформацію про укладення угоди між США та РФ щодо поставок дизельного палива. За словами Каллас, призупинення санкційних обмежень щодо російського дизельного палива дозволяє Москві отримувати додаткові доходи, які можуть використовуватися для продовження війни.

Раніше Зеленський жорстко оцінив рішення Трампа щодо дизельного палива з РФ. Володимир Зеленський розкритикував рішення США дозволити постачання російського дизельного палива.

Як повідомляв Главред, раніше Трамп подякував Путіну за дизельне паливо та відповів на критику Зеленського. Президент США назвав домовленість із Кремлем "великою угодою" та відкрито подякував господареві Кремля за постачання.

Нагадаємо, раніше в РФ прокоментували розмову Путіна і Трампа. У Кремлі позитивно оцінили підсумки телефонної розмови.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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