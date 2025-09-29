Україна може повернути кордони 1991-го за чотири роки: експерт назвав умову

Головний фактор перемоги - знищення нафтогазової інфраструктури РФ.

Тарас Загородній вважає, що відновлення кордонів можливе за президентства Трампа / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Головні тези Загороднього:

Україна може повернути кордони 1991 року

Це можливо до 2029 року

Без нафти і газу РФ приречена на "смерть"

Україна може повернути собі кордони 1991 року впродовж чотирьох років. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, відновлення кордонів можливе за каденції Трампа, а нинішній президент США пробуде при владі до 2029 року.

"Так, це [повернення до кордонів 1991 року] можна зробити в найближчі чотири роки", - сказав Загородній.

За словами експерта, все впирається в нафту і газ.

"Адже американці нам ні слова не говорять з приводу того, що ми знищуємо нафтогазову інфраструктуру Російської Федерації. А без нафти Росію просто чекає смерть", - додав Загородній.

Експерт додав, що його зовсім не здивувало, що Трамп заговорив про повернення Україною всіх її територій.

"Я завжди зазначав, що саме за Трампа наша країна має шанс повернутися до кордонів 1991 року. Але при цьому ми самі повинні виробляти більше зброї та більше бити по території Росії. Це дозволить обвалити російський тил, ось що для нас важливо", - підкреслив Загородній.

Глава США змінив позицію щодо України

Як писав Главред, президент США Трамп несподівано переглянув свою позицію щодо війни в Україні, заявивши, що за підтримки Європи Київ здатний повернути всі окуповані території.

За словами президента України Володимира Зеленського, Трамп усвідомив, що Україна не може і не буде обмінюватися землями з державою-агресором Росією.

Фактично Трамп здійснив різкий поворот від закликів до територіальних поступок до тверджень, що Україна здатна відновити контроль над усією своєю територією. На зміну трактуванню переговорів як найреалістичнішого варіанту підтримки Києва прийшло переконання в можливості повного звільнення країни. У Sky News назвали чотири причини таких заяв Трампа.

Тим часом спецпосланець американського президента Кіт Келлог заявив, що країна-агресор РФ не виграє у війні в Україні. Інакше вона вже була б у Києві, Одесі та за Дніпром.

Також Келлог повідомив, що Трамп дозволив Україні завдавати ударів за допомогою безпілотних літальних апаратів і ракет великої дальності американського виробництва по цілях на території Росії. Деякі удари потребуватимуть додаткового схвалення з боку Пентагону.

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

