Штурму Покровська може й не бути: ЗСУ розгадали хитрий план ворога

Військовий експерт пояснює, чому штурм Покровська може обернутися катастрофою для ворога.

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Росіяни намагаються просочуватися в місто через ДРГ, але цей метод часто закінчується провалом і втратами. / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Міноборони РФ

Коротко:

Росія зосереджує зусилля на Покровську, але не штурмує місто в лоб

Окупанти уникають прямих атак і намагаються оточити Покровськ

Штурм Покровська малоймовірний через високі втрати ворога

Основні зусилля російських військ нині зосереджені на спробах захоплення Покровська, однак прямий штурм міста малоймовірний. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади, військовий експерт Кирило Сазонов.

За його словами, ворог робить ставку на поступове оточення, а не на лобову атаку: "Я не вірю в штурм Покровська. Вони спробували просочуватися туди ДРГ. Вони просочувалися в Покровськ, і там, як правило, залишалися всі. Штурмувати його в лоб вони не хочуть – є сумний досвід Торецька, Часового Яру, Бахмуту, коли проривалися в місто і застрягали в міських боях надовго з божевільними втратами", — пояснює Сазонов. відео дня

Чому Покровськ став пріоритетом для ворога

Він зазначив, що агломерація Костянтинівка – Краматорськ – Слов’янськ наразі становить стратегічний інтерес для РФ. Проте росіяни не здатні атакувати одночасно кілька напрямків, тож спершу намагаються вирішити ситуацію з Покровськом.

На думку експерта, окупанти намагатимуться обійти місто з флангів та перерізати українські логістичні шляхи. "Зараз найкраще у них виходить просуватися на північний схід від міста", — зазначив він.

Осінь може стати фінальною фазою війни

Крім того Кирило Сазонов вважає, що найближчі місяці на фронті стануть одними з найнапруженіших з початку повномасштабного вторгнення. За його словами, вже цієї осені ми можемо спостерігати фінальну фазу війни.

Покровськ / Інфографіка: Главред

На думку Сазонова, у цьому наступі Путін може "спалити всю армію", намагаючись досягти хоч якогось результату до листопада, аби згодом вийти з пропозицією про припинення вогню.

Водночас експерт застерігає від зайвої драматизації ситуації на фронті. Попри складні бої, українське військо тримається, і не кожен локальний прорив означає стратегічну перевагу для РФ.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ситуація навколо Покровська залишається напруженою. Якщо Україна втратить місто, то для росіян відкриється чимало можливостей, зокрема, і шлях до Краматорська.

Раніше повідомлялося, що в Покровсько-Мирноградській агломерації армія країни-агресора тримає найшвидший темп просування. Лише за останню добу окупанти пройшли 3 км кв.

Крім того, до кінця осені бої на фронті будуть максимально запеклими, тому що зараз ми, ймовірно, спостерігаємо ендшпіль війни. Таку думку в інтерв'ю "Радіо Свобода" висловив військовий експерт, військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади Кирило Сазонов.

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Про персону: Кирило Сазонов Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України. Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році ра**исти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

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