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"Ворогу буде дуже важко": командувач ДШВ сказав, що чекає на росіян на Сумщині

Віталій Кірсанов
6 серпня 2025, 11:45
1039
У Сумській області проводиться активна робота з облаштування фортифікацій.
У ДШВ готують одразу два сюрпризи армії РФ
У ДШВ готують одразу два сюрпризи армії РФ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 4-я ОТБ

Коротко:

  • У ДШВ готують одразу два сюрпризи армії РФ
  • Станом на кінець липня прямої загрози для Сум немає

У Сумській та Курській областях ситуація наразі частково стабілізована. Зокрема, населений пункт Андріївка ЗСУ вже звільнили, ще один буде деокуповано найближчим часом. Про це розповів новий командувач Десантно-штурмових військ, герой України Олег Апостол в інтерв'ю "Телеграфу".

За його словами, наразі на цих напрямках ведеться активна робота.

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У "Телеграфі" уточнили, що після запису цього інтерв'ю, військові частини та підрозділи Сил оборони України звільнили селище Кіндратівка.

"Ми постійно працюємо не тільки над кількісною компонентою, а й над якісним зростанням. Наприклад, змінили принцип ведення вогню і маємо хороші результати. Маємо деякі інші технологічні новинки, проте не розкриватиму їх ворогу. Ми ж розуміємо, що окупанти детально вивчатимуть це інтерв'ю", - наголосив Апостол.

Він додав, що наразі готує одразу два сюрпризи армії РФ, для одного з них він уже все має, а для іншого потрібні ресурси та час, але це планується реалізувати зовсім скоро.

"Якщо все вдасться, ворогу буде дуже важко. Це стосується і технологічного, і інженерного поліпшення наших позицій. Ми зробимо росіянам такі кілл-зони (зони ураження, в яких особовий склад не може вижити і не може їх пройти, - ред.), що вони вмиратимуть пачками. Якщо дійдуть туди, то сьогоднішні втрати здадуться їм мінімальними", - анонсував командувач ДШВ.

Коли в Апостола запитали, що є загроза окупації РФ для Сум чи оточення міста, він відповів: "Сили оборони України мають бути готовими до всіх сценаріїв. Загострення на Сумському напрямку - один із них. Зараз проводиться активна робота з облаштування фортифікацій. Як ми вже говорили, зараз ситуація безпосередньо на лінії зіткнення частково контрольована. Чи може ворог перекинути більше резервів і активізувати тут наступ? Безумовно".

Командувач підкреслив, що станом на кінець липня прямої загрози для Сум немає, не рахуючи обстрілів. Якщо ситуація погіршиться, що цивільне населення отримає всю необхідну інформацію для здійснення евакуації.

"Але Сили оборони загалом, і військові частини ДШВ зокрема, роблять усе, щоб утримати ворога якомога далі і відтіснити до кордону. Можемо подивитись на прикладі Покровська, що активні бої там розпочались ще рік тому, і одразу з'явились прогнози диванних "експертів" про швидку окупацію міста. Однак ситуацію вирівняли і місто втримали. Покровськ залишається під контролем України, незважаючи на погіршення ситуації. Але минув цілий рік, і ми розуміємо, якою ціною це може статися. Це війна, і тут динаміка", - попередив Апостол.

Командувач ДШВ підсумував, що Україна недооцінила тезу "хочеш миру - готуйся до війни" після здобуття незалежності, проте за останні 10-11 років такий урок має бути вивчений.

"Треба постійно вкладатися в побудову і розвиток Збройних Сил України, щоб у критичний момент ти міг на них розраховувати. А не чекати, поки ворог буде за кілометр від тебе, і тільки тоді думати про якісь фортифікації та захист", - вважає герой України.

Ситуація в Сумській області - останні новини

Як повідомляв Главред, у Росії немає достатньо сил і засобів для створення буферної зони вздовж усього кордону з Україною, заявив спікер ДПСУ Андрій Демченко. Росіяни зазнають значних втрат, зокрема, в районах Хотинської та Юнаківської громад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили просування ворога і завдали втрат, скориставшись його слабкістю. За словами експерта Дмитра Жмайла, ініціативу перехоплено, а плани окупантів щодо просування вглиб Сумщини тимчасово зірвано.

Українські бійці Головного управління розвідки розбили понад вісім рот російських окупантів на Сумщині, зупиняючи наступ ворога.

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Хто такий Олег Апостол

Олег Апостол народився 17 квітня 1987 року в Івано-Франківську. У 2008 році закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного за спеціальністю "Бойове застосування та управління діями підрозділів аеромобільних військ".

З 2014 року бере участь у бойових діях на сході України. Відзначився в боях за Слов'янськ, обороні Луганського аеропорту та звільненні Миколаївської ТЕЦ. У 2018 році став командиром батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Після початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року брав участь в обороні та звільненні населених пунктів Миколаївської області.

З кінця 2022 року його підрозділи успішно вели оборонні та наступальні дії в Донецькій, Харківській та Луганській областях. Із серпня 2024 року 95-та бригада під його командуванням брала участь в операції Сил оборони України на території Курської області. 29 листопада 2024 року призначений заступником Головнокомандувача Збройних Сил України. 26 лютого 2025 року йому присвоєно звання бригадного генерала.

3 червня 2025 року призначений командувачем Десантно-штурмових військ України. Герой України.

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