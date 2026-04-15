Другий президентський термін і головні страхи Путіна: Зеленський здивував заявою

Марія Николишин
15 квітня 2026, 14:05
Зеленський наголосив, що є лише одна людина, якої дійсно боїться Путін.
Зеленський зробив низку важливих заяв / колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН, kremlin.ru

Ви дізнаєтеся:

  • На чиєму боці президент США Дональд Трамп
  • Чи може Зеленський піти на другий президентський термін
  • Хто може блокувати вступ України до НАТО

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю ZDF. У ньому він розповів, що негативно впливає на війну, озвучив позицію Трампа щодо України та зізнався, чи готовий балотуватися на другий президентський термін.

Главред зібрав ключові та найважливіші заяви глави держави.

Позиція Трампа щодо України

Говорячи про стосунки Дональда Трампа з Володимиром Путіним, Зеленський заявив, що США мають більш конструктивну дипломатію з Росією, ніж з європейцями.

"Я відчуваю, що з самого початку він (Трамп, - ред.) сказав, що залишиться посередині. Це показує, що він - ні на моєму боці, ні на боці Росії. Його сигнали позитивніші до Росії, ніж до України", - підкреслив він.

Президент також додав, що європейським країнам важко знайти місце в тристоронніх переговорах.

"Це важливо, але складно. І я не бачу жодного сигналу від США, що вони цього хочуть", - наголосив глава держави.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Кого найбільше боїться Путін

Зеленський наголосив на важливості тиску США на Росію та погодився з оцінкою, що Трамп - єдиний, кого боїться Путін.

"Якщо США не чинитимуть тиску на Росію, то вони (росіяни, - ред.) більше не боятимуться", - зауважив він.

Вступ України до ЄС та НАТО

Президент висловив сподівання, що Україна все ж вступить до ЄС. За його словами, це дуже важливо.

"Важливо, щоб Україна була членом ЄС. Це також має бути бажанням ЄС. Наша армія та наші технології лише зміцнять ЄС"", - вважає глава держави.

Водночас, говорячи про ймовірність вступу до НАТО, він сказав, що все складніше, частково тому, що США блокуватимуть це.

Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Другий президентський термін

Зеленського запитали, чи може він уявити собі, що залишиться президентом України після війни. Однак глава держави не дав конкретної відповіді.

"Я не знаю, бути президентом - нелегка робота. Ця робота відірвала мене від сім'ї. Мені потрібно обговорити це з дружиною та дітьми", - заявив він.

Питання українських чоловіків в Німеччині

Також президент прокоментував вимогу Фрідріха Мерца про те, що Україна повинна забезпечити працездатним чоловікам перебування в країні, а не дозволяти їм виїжджати, наприклад, до Німеччини.

"Я не можу заборонити людям добровільно переїжджати. Звичайно, я хотів би, щоб вони повернулися до України. Я чую, що каже Фрідріх. Я розумію, що це навантаження на німецький бюджет", - додав Зеленський.

Негативні наслідки війни в Ірані

Зеленський чітко дав зрозуміти, що війна в Ірані негативно впливає на Україну.

"Якщо війна триватиме довше, для України буде менше зброї", - наголосив президент.

Розповідаючи про системи ППО Patriot він додав, що в України зараз такий дефіцит, що гірше вже й бути не може.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про джерело: ZDF

ZDF (2-й канал німецького телебачення) — німецька громадська телекомпанія, заснована в Майнці. Фінансується за рахунок плати за громадське мовлення та реклами. ZDF займає стійке положення на ринку німецьких медіа. Телевізійний комплекс в Майнці-Лерхенберзі, побудований у 1980-х роках, досі є одним з найсучасніших і найупорядкованіших телевізійних комплексів Німеччини, пише Вікіпедія.

Що чекає на тисячі "хрущовок" по всій Україні - в Раді попередили українців

16:08Україна
Росія може готувати новий удар "Орєшніком" по Україні: названо дати

Росія може готувати новий удар "Орєшніком" по Україні: названо дати

15:08Війна
Вдарить з новою силою: Україну накриє магнітна буря, відома дата шторму

Вдарить з новою силою: Україну накриє магнітна буря, відома дата шторму

14:55Синоптик
ТЦК в Україні більше не буде: як зміниться мобілізація та що готують натомість

Чотири знаки зодіаку вважаються найвпливовішими та найуспішнішими – хто вони

Чотири знаки зодіаку вважаються найвпливовішими та найуспішнішими – хто вони

В Черкасах пролунала серія потужних вибухів - загинула дитина, багато поранених

В Черкасах пролунала серія потужних вибухів - загинула дитина, багато поранених

Антикорупціонери масово уникають теми про можливе фіктивне усиновлення дитини директором НАБУ Кривоносом

Антикорупціонери масово уникають теми про можливе фіктивне усиновлення дитини директором НАБУ Кривоносом

Фраза "закон підлості" є помилкою - як правильно сказати українською

Фраза "закон підлості" є помилкою - як правильно сказати українською

Последние новости

16:08

Що чекає на тисячі "хрущовок" по всій Україні - в Раді попередили українців

15:40

Фразу "в першу чергу" краще забути - як правильно сказати українськоюВидео

15:08

Росія може готувати новий удар "Орєшніком" по Україні: названо дати

15:01

Прийде 17-градусне тепло: погода в Тернопільській області різко зміниться

14:58

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні птаха на дереві за 29 с

Росія відібрала у мене навіть могили близьких: мешканка Покровська Дар’я Корх – про рідне містоРосія відібрала у мене навіть могили близьких: мешканка Покровська Дар’я Корх – про рідне місто
14:55

Вдарить з новою силою: Україну накриє магнітна буря, відома дата шторму

14:55

Автополив городу та саду своїми руками: як зробити це правильно

14:36

РФ підняла літаки Ту-95 та запустила купу "Шахедів": висока загроза масованого удару

14:17

Дощі з Балтики йдуть на Львівщину: синоптики оголосили високий рівень небезпеки

Реклама
14:16

Найкрутіший сніданок з зачерствілої паски за 5 хвилин - рецепт

14:09

"Мавка. Справжній міф": Аріна Бочарова та Іван Довженко у фентезі про заборонене кохання — ексклюзивно на Київстар ТБ

14:05

Другий президентський термін і головні страхи Путіна: Зеленський здивував заявою

13:57

Китайський гороскоп на завтра, 16 квітня: Півням — відсіч, Кролям — розрахунок

13:56

РФ різко посилила наступ по всьому фронту: Сирський розкрив, де ситуація найгірша

13:44

Хоче помиритися: "зрадник" Ігор Ніколаєв публічно звернувся до Пугачової

13:39

Ціна перевалила за 70 гривень: в Україні стрімко дорожчає популярна крупа

13:20

Дощ і сильний вітер: яка погода буде в Харкові найближчими днями

13:19

Де насправді була "Росія" 300 років тому: унікальна карта розкриває аферу КремляВидео

13:17

Важливий об'єкт в Башкортостан атакували БПЛА - стовп диму видно за кілометри

13:08

Друга Алли Пугачової Раймонда Паулса терміново госпіталізували

Реклама
13:02

Вчені здивовані: знайдено загадкову споруду віком 6000 років

12:55

Погода на Рівненщині різко зміниться: коли чекати погіршення погоди в області

12:40

Гороскоп Таро на завтра, 16 квітня: Левам — чекати, Дівам — діяти

12:27

ППО України під загрозою: Зеленський заявив про критичний дефіцит ракет

12:25

"Верещать усі дівчата": Сумська назвала найсексуальніших акторів України

12:20

Зірка серіалу "Сватів", яка набрала вагу, перетворилася з молодої жінки на стару

12:11

Україна посилить оборону: Зеленський оприлюднив ключові домовленості з ЄвропоюФото

12:10

Як перевірити свіжість курячого філе ще біля вітрини: тест займе лічені секунди

12:01

Гороскоп на завтра, 16 квітня: Терезм - непорозуміння, Левам - сюрприз

11:48

Улюблена красуня: Галкін ніжно звернувся до Пугачової

11:28

Дівчина зробила ДНК-тест заради жарту: результат перевернув її життя

11:14

"Радий бачити": екс-чоловік Брітні Спірс зробив заяву про її лікування в рехабі

11:11

Ціни на бензин та дизель поповзли вгору: скільки коштує пальне 15 квітня

11:11

В Україні сім областей залишилися без електропостачання: в чому причина

11:07

Євро різко злетів: свіжий курс валют в банках та обмінниках на 15 квітня

10:39

Урожай збільшиться у кілька разів: що найкраще саджати навколо яблунь

10:28

"Найбільше пишаюся": Венс обурив заявою про припинення допомоги УкраїніВидео

10:25

"Це особиста історія": Деніел Редкліфф назвав найгірший фільм із серії "Гаррі Поттер"

10:08

Чорний стовп диму та масштабна пожежа: у Росії прогриміли потужні вибухи - деталі

09:33

У Путіна з’явилися нові повноваження щодо армії: в ISW висловлюють занепокоєння

Реклама
09:21

Чотири знаки зодіаку вважаються найвпливовішими та найуспішнішими – хто вони

08:55

Дрони атакували порти, спалахнули пожежі: наслідки нічної атаки на ОдещинуФото

08:26

Трамп заговорив про закінчення війни проти Ірану: ЗМІ розкрили подробиці

08:10

Чому бензин в Україні коштує як при $130 за барель: аналіз Геннадія Рябцевамнение

07:51

Дрони завдавали ударів по одній точці: Росія тричі за ніч атакувала СумиФото

07:18

Важка ніч: дрони атакували Черкаси, є поранені

06:44

РФ атакувала Дніпро: горить адміністративна будівля, пошкоджено багатоповерхівкуФото

05:11

Секрет прохідних кімнат у квартирах СРСР: навіщо їх робили насправді

04:33

Фраза "закон підлості" є помилкою - як правильно сказати українськоюВидео

04:07

Як швидко підстригти кігті коту без істерик та агресії: маловідомий секретВидео

