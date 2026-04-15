Другий президентський термін і головні страхи Путіна: Зеленський здивував заявою

Зеленський наголосив, що є лише одна людина, якої дійсно боїться Путін.

Зеленський зробив низку важливих заяв

Ви дізнаєтеся:

На чиєму боці президент США Дональд Трамп

Чи може Зеленський піти на другий президентський термін

Хто може блокувати вступ України до НАТО

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю ZDF. У ньому він розповів, що негативно впливає на війну, озвучив позицію Трампа щодо України та зізнався, чи готовий балотуватися на другий президентський термін.

Главред зібрав ключові та найважливіші заяви глави держави.

Позиція Трампа щодо України

Говорячи про стосунки Дональда Трампа з Володимиром Путіним, Зеленський заявив, що США мають більш конструктивну дипломатію з Росією, ніж з європейцями.

"Я відчуваю, що з самого початку він (Трамп, - ред.) сказав, що залишиться посередині. Це показує, що він - ні на моєму боці, ні на боці Росії. Його сигнали позитивніші до Росії, ніж до України", - підкреслив він.

Президент також додав, що європейським країнам важко знайти місце в тристоронніх переговорах.

"Це важливо, але складно. І я не бачу жодного сигналу від США, що вони цього хочуть", - наголосив глава держави.

Кого найбільше боїться Путін

Зеленський наголосив на важливості тиску США на Росію та погодився з оцінкою, що Трамп - єдиний, кого боїться Путін.

"Якщо США не чинитимуть тиску на Росію, то вони (росіяни, - ред.) більше не боятимуться", - зауважив він.

Вступ України до ЄС та НАТО

Президент висловив сподівання, що Україна все ж вступить до ЄС. За його словами, це дуже важливо.

"Важливо, щоб Україна була членом ЄС. Це також має бути бажанням ЄС. Наша армія та наші технології лише зміцнять ЄС"", - вважає глава держави.

Водночас, говорячи про ймовірність вступу до НАТО, він сказав, що все складніше, частково тому, що США блокуватимуть це.

Другий президентський термін

Зеленського запитали, чи може він уявити собі, що залишиться президентом України після війни. Однак глава держави не дав конкретної відповіді.

"Я не знаю, бути президентом - нелегка робота. Ця робота відірвала мене від сім'ї. Мені потрібно обговорити це з дружиною та дітьми", - заявив він.

Питання українських чоловіків в Німеччині

Також президент прокоментував вимогу Фрідріха Мерца про те, що Україна повинна забезпечити працездатним чоловікам перебування в країні, а не дозволяти їм виїжджати, наприклад, до Німеччини.

"Я не можу заборонити людям добровільно переїжджати. Звичайно, я хотів би, щоб вони повернулися до України. Я чую, що каже Фрідріх. Я розумію, що це навантаження на німецький бюджет", - додав Зеленський.

Негативні наслідки війни в Ірані

Зеленський чітко дав зрозуміти, що війна в Ірані негативно впливає на Україну.

"Якщо війна триватиме довше, для України буде менше зброї", - наголосив президент.

Розповідаючи про системи ППО Patriot він додав, що в України зараз такий дефіцит, що гірше вже й бути не може.

Про джерело: ZDF ZDF (2-й канал німецького телебачення) — німецька громадська телекомпанія, заснована в Майнці. Фінансується за рахунок плати за громадське мовлення та реклами. ZDF займає стійке положення на ринку німецьких медіа. Телевізійний комплекс в Майнці-Лерхенберзі, побудований у 1980-х роках, досі є одним з найсучасніших і найупорядкованіших телевізійних комплексів Німеччини, пише Вікіпедія.

