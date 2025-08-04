'Нехай так і буде': президент Чехії зробив заяву про окупацію територій України

Павел вважає, що Захід не повинен тиснути на Україну з вимогою негайного звільнення всіх окупованих територій.

https://glavred.net/war/pust-tak-i-budet-prezident-chehii-sdelal-zayavlenie-ob-okkupacii-territoriy-ukrainy-10687097.html Посилання скопійоване

Президент Чехії висловився про тимчасову окупацію територій України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Ключові тези президента Чехії:

Тимчасова окупація частини України може стати ціною її виживанн

Перемогти Росію лише на полі бою не вдасться

Економічний тиск змусить РФ сісти за стіл переговорів

Тимчасова окупація частини української території Росією може стати вимушеною ціною за збереження України як незалежної суверенної держави. Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю BBC.

За його словами, західні партнери не повинні тиснути на Україну з вимогою негайного звільнення усіх окупованих територій, адже це загрожує надмірними людськими втратами. Павел підкреслив, що першочергова мета - зберегти Україну.

відео дня

"Ми хочемо, щоб вона вижила як незалежна суверенна країна. Якщо ціна її виживання полягає в тому, що частина території буде тимчасово окупована, то нехай так і буде. Ми ніколи юридично не визнаємо ці окуповані території російськими", - сказав чеський президент.

Він зазначив, що наразі Україна, навіть за підтримки Заходу, не має достатніх ресурсів, щоб звільнити всі окуповані землі без значних втрат. Тому, за його словами, слід зосередитися на збереженні державності, а не на повному військовому звільненні будь-якою ціною.

Павел також виступив за подальшу військову допомогу Україні, однак наголосив, що лише на полі бою перемогти Росію не вдасться. Більш дієвим інструментом, за його словами, є жорсткий економічний тиск з боку Європи та США.

"В інтересах обох сторін Атлантики чинити набагато більший економічний тиск на Росію. Цей тиск є дуже ефективним з точки зору сили переконання. Я вважаю, що з огляду на нинішній стан російської економіки, (росіяни -Главред) не зможуть довго витримувати економічний тиск. Тому рано чи пізно, якщо ці заходи будуть реалізовані, у Росії не буде іншого вибору, окрім як сісти за стіл переговорів, від чого вона поки що відмовляється", - наголосив Павел.

Путін не припинятиме війну в Україні

Вйськово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду розповів, що російський диктатор Володимир Путін цілком може наважитися на збройну агресію проти країн НАТО, але навіть у такому разі не завершить війну в Україні. За його словами, Кремль не здатен "заморозити" бойові дії на українському фронті, оскільки це автоматично призведе до контрнаступу Збройних сил України.

"Путін нічого не буде зупиняти і відкладати. Та й не зможе він заморозити війну в Україні, щоб почати наступ у Європі, тому що, по-перше, у такому разі українські війська будуть контрнаступати, а, по-друге, українці не сидітимуть, склавши руки, спостерігаючи, як розпочинається війна в Європі, та зберігаючи замороженою лінію зіткнення", - вважає експерт.

Коваленко стверджує, що всі розмови про перемир’я, дипломатичні ініціативи та переговори - це лише імітація.

Війна в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна вважає Туреччину найкращим посередником для переговорів між Зеленським, Трампом і Путіним. Однак головною перепоною залишається небажання Росії навіть до телефонного діалогу.

Також генерал США у відставці Веслі Кларк заявив, що завершення війни в Україні є складним і потребує масштабної підтримки Заходу. Він порівняв ситуацію з Другою світовою, де війна закінчилася лише після повного знищення воєнного потенціалу агресора.

Крім цього, Путін не виконає ультиматум Трампа і продовжить війну, заявив екскомандувач НАТО Веслі Кларк. За його словами, Росія готується до затяжної війни, нарощує війська в Білорусі та біля кордонів Балтії й Фінляндії.

Читайте також:

Про джерело: BBC Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення. За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (зокрема й в Україні), понад 16 000 із яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред