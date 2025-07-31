РФ вдарила прямим наведенням у 9-поверхівку: у Києві зростає кількість жертв і постраждалих

Наслідки російської комбінованої атаки фіксуються на більш ніж 27 локаціях. Дуже постраждав Солом'янський район.

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РФ завдала ракетного удару по Києву вранці 31 липня / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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У Києві - "приліт" по житловій багатоповерхівці

Постраждали десятки людей, є жертви

Найбільше наслідків зафіксовано в чотирьох районах міста

У ніч на 31 липня російська окупаційна армія завдала ракетно-дронового удару по Києву. Один із ударів припав на житлову багатоповерхівку: зруйновано цілий під'їзд. Постраждали десятки людей. Є жертви.

Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформація про "приліт" у житловий будинок надійшла о 4:47.

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"Ворог укотре влучив прямою наводкою в житловий будинок. Святошинський район, 9-поверхівка. Звичайний житловий будинок", - написав чиновник.

Наразі рятувальники оперативно розбирають завали. Під завалами зруйнованого під'їзду можуть бути люди.

Наслідки російської комбінованої атаки фіксуються на більш ніж 27 локаціях. Дуже постраждав Солом'янський район, також під удар потрапили Святошинський, Шевченківський та Голосіївський райони міста.

Наразі відомо про 52 постраждалих, майже 30 осіб у лікарнях. Постраждали 9 дітей. Кількість, на жаль, зростатиме, попередив Ткаченко.

"Двоє киян загинули внаслідок цілеспрямованого удару російських терористів. Це теж, імовірно, не остаточна кількість", - додав голова КМВА.

Пізніше Ткаченко додав, що багато постраждалих не лише у Святошинському районі.

"Наразі оперативні служби повідомляють уже про двох загиблих в інших локаціях - у Солом'янському районі", - написав він о 07:24.

Оновлено. Станом на 07:42 підтверджено 6 загиблих. Четверо - в Святошинському районі, двоє - в Соломʼянському. Серед загиблих - дитина, хлопчик шести років.

Продовжується рятувальна операція.

Зі свого боку, глава МВС Ігор Клименко повідомив, що найбільше в Києві постраждали Святошинський і Солом'янський райони. За його словами, травми дістали троє поліцейських, які їхали за викликом. Двох поранених врятували з-під завалів.

"Рятувальники розбирають завали, працюють верхолази, інженерна техніка. Поліція забезпечує охорону периметра і допомагає в проведенні рятувальних робіт. Група документування вже на місці. Збираємо докази чергового воєнного злочину в РФ", - додав Клименко.

Дивіться відео - Наслідки ракетного удару РФ по Києву 31 липня:

Атака на Київ у ніч на 31 липня - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 31 липня російські окупанти атакували Україну великою кількістю ударних безпілотників типу "Шахед". У багатьох областях було чути вибухи.

Окупанти також вдарили по Києву. У столиці прогриміли потужні вибухи - працювали сили ППО. Подробиці читайте в матеріалі: Київ у вогні, летять "табуни" Шахедів: моторошні наслідки атаки на столицю.

Уранці в четвер стало відомо, що в одному з районів міста - "приліт" просто в житловий будинок. Під завалами - люди.

Дочка спецпредставника Трампа Кіта Келлога відреагувала на атаку РФ на Київ. За її словами, це відповідь російського диктатора Путіна на ультиматум президента США.

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