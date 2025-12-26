Сильні снігопади накриють Україну: у які регіони 'увірветься' негода

Українців попередили про погіршення погоди.

https://glavred.net/synoptic/silnye-snegopady-nakroyut-ukrainu-v-kakie-regiony-vorvetsya-nepogoda-10727357.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди на вихідні / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода на вихідних

У яких регіонах йтиме сніг 27-28 грудня

В Україні прогнозується нестійка та вітряна погода впродовж наступних днів. Штормовий вітер очікується у західних та південних областях. Можливий також сніг та невеликі морози. Про це повідомляє метеоролог Ігор Кібальчич.

Він наголошує, що очікувані погодні умови можуть ускладнити діяльність енергетичної, транспортної та комунальної галузей господарства.

відео дня

Кібальчич закликав водіїв та пішоходів бути особливо уважними та обережними.

Погода 27 грудня

У суботу, на заході буде хмарно. Вночі без опадів, удень місцями мокрий сніг і мряка. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер північно-західний, до 20 м/с. Температура: вночі −1…−6 °С, удень −3…+2 °С.

У північних та центральних регіонах країни пройде невеликий сніг. На дорогах ожеледиця, сніговий накат. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1...-6 °С, вдень -4...+1 °С.

У південній половині країни та у Криму також очікується невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, в Одеській області можливі пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 0...-5 °С, в денні години -2...+3 °С.

На сході країни в нічні та ранкові години можливий невеликий сніг, удень опади малоймовірні. Подекуди збережеться ожеледиця. Вітер північно-західного напрямку, 7–12 м/с. Температура вночі −3…−8 °С, удень від 0 до −5 °С.

Прогноз погоди 27 грудня / фото: meteoprog

Погода 28 грудня

У неділю, 28 грудня, майже усі регіони України засипатиме снігом. Відтак, на заході України 28 грудня прогнозують сніг, мокрий сніг, подекуди значні опади. Хуртовина, на дорогах ожеледиця та сніговий накат. Вітер північно-західний, 9 - 14 м/с, місцями пориви, 17 - 22 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2...-7 °С, в денні години -4...+1 °С.

У північних областях також пройде сніг, подекуди можливе налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, сніговий накат. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -1...-6 °С, вдень -4...+1 °С.

У центральній частині України погода буде нестійкою. Протягом доби випадатиме сніг, мокрий сніг, подекуди значний. На дорогах - ожеледиця. Вітер переважно північно-західного напрямку, 7 – 12 м/с, вночі та вранці пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах -4…+1 °С.

На півдні України та у Криму очікуються помірні опади у вигляді снігу, мокрого снігу, вночі місцями з дощем. Можливе налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний / північно-західний, 9 – 14 м/с, в Одеській області пориви, 17 – 22 м/с. Протягом дня й ночі стовпчики термометрів коливатимуться між −3...+2 °С.

У східних регіонах очікується слабка хуртовина, йтиме сніг. На дорогах очікується ожеледиця. Вітер вночі південний, вдень західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2...-7 °С, вдень -4...+1 °С.

Прогноз погоди 28 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні - новини за темою

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко говорила, що у пʼятницю, 26 грудня, в Україні прогнозують сніг, сильний вітер, та хуртовини. Водночас, найменша ймовірність опадів у західних областях.

Водночас погода в Україні на вихідних, 27-28 грудня, буде вологою, хмарною, із періодичним невеликим мокрим снігом.

Як писав Главред, в Україну прийшла справжня зима. Погіршення погодних умов може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Таке попередження вранці 26 грудня опублікували в ДСНС.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред