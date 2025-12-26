Рус
  Життя

У яких продуктах міститься багато білка: дієтологи назвали топ-9

Віталій Кірсанов
26 грудня 2025, 14:57
578
Білок відіграє важливу роль у підтримці енергії та ситості організму.
У яких продуктах міститься багато білка
У яких продуктах міститься багато білка / колаж: Главред, фото: скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • 9 продуктів, які можуть замінити курку, як джерело білка
  • Які найбільш практичні та недорогі білкові продукти

Білок допомагає підтримувати м'язи, зміцнює кістки, стабілізує рівень цукру в крові та допомагає довше відчувати ситість. Курка є найпоширенішим джерелом білка, проте вона є не єдиним поживним варіантом, коли йдеться про додавання білка до вашого раціону. Про це пише EatingWell.

Тож дієтологи назвали 9 продуктів, які можуть замінити курку, як джерело білка.

відео дня

Автор Youtube-каналу MEN's LIFE також розповів, у яких продуктах міститься багато білка.

Лосось

Крім корисних для серця омега-3 жирів, лосось також містить високоякісний білок, вітамін D, селен і вітамін B12.

"Лосось також відомий тим, що містить омега-3 жири, які підтримують роботу мозку, чинять протизапальну дію і допомагають підтримувати цілісність клітинних мембран наших нейронів, щоб вони могли функціонувати на повну силу", - каже дієтологиня Маггі Мун.

Лосось швидко готується і добре поєднується майже з будь-якими приправами, завдяки чому він є одним із найпростіших білків, які можна включити в меню.

"Обсмажування лосося на пательні шкіркою донизу допомагає йому рівномірно просмажитися, навіть якщо ви не плануєте їсти шкірку (хоча хрустка рибна шкірка - це кулінарне задоволення)", - додає Мун.

Фільтрований (грецький) йогурт

Окрім вражаючого вмісту білка, цей йогурт містить кальцій, пробіотики, калій та вітаміни групи B. Також він є дуже зручним та універсальним.

Багато людей вважають йогурт солодким, проте дієтологиня Керолін О'Ніл каже:

"Не забувайте про пікантні способи використання грецького йогурту, наприклад, додавання його як начинки до печеної картоплі замість сметани або змішування з кремовою заправкою для салату, такою як ранчо чи цезар, щоб підвищити вміст білка та додати пікантного смаку".

Також грецький йогурт можна додавати в смузі або змішувати його з полуничними й арахісовими пластівцями.

Сочевиця

Сочевиця є одним із найпоживніших і найдоступніших джерел білка. Вона містить рослинний білок, клітковину для здоров'я травної системи, залізо, фолати, калій і корисні антиоксиданти.

О'Ніл каже, що сочевиця є "скромним героєм, маленьким за розміром і великим за вмістом білка, з додатковою перевагою у вигляді харчових волокон".

Крім того, сочевиця чудово вбирає аромати, завдяки чому вона є ідеальною для різних страв, особливо для рослинних. Вона чудово підходить для салатів, зернових страв і соусів для пасти.

Тофу

Тофу - це багатий поживними речовинами рослинний білок, який виготовляється із соєвих бобів. Він містить усі дев'ять незамінних амінокислот, завдяки чому він є повноцінним білком. Крім того, тофу містить залізо, кальцій і корисні ізофлавони.

"Я не можу придумати більш універсальний білковий продукт - тофу може бути солодким, пікантним, твердим або шовковисто-м'яким", - каже Мун.

Консервований тунець

Це один із найпрактичніших і найдешевших білкових продуктів, який варто тримати на кухні.

"Консервований тунець має тривалий термін зберігання, чудово підходить для швидких страв і містить омега-3 жири, які підтримують здоров'я серця і мозку, а їх багато хто з нас не отримують у достатній кількості", - пояснює дієтологиня Анна Рейсдорф.

Цей продукт ідеально підходить для швидких обідів і багатих білком перекусів.

Сир

Сир є хорошим джерелом кальцію і фосфору, а також вітаміну В12. Його м'який смак підходить як для солодких, так і для солоних страв.

"Сир добре поєднується з різними рецептами і може бути самостійною стравою як зручний перекус. Спробуйте намазати його на тост, додати в тісто для млинців або в рецепт лазаньї, щоб отримати кремову, високобілкову страву", - радять у матеріалі.

Квасоля

"Жодна комора не може обійтися без консервованої або сушеної квасолі, яка є доступним, екологічним і багатим на клітковину джерелом рослинного білка", - зазначає Мун.

Квасоля є джерелом поживних речовин, серед яких білок, клітковина, калій, магній та антиоксиданти.

Свиняча вирізка

Це нежирний шматок м'яса, який має м'який смак. Вирізку часто недооцінюють, але вона дуже поживна.

"Більшість людей досі асоціюють свинину з високим вмістом жиру, але нежирні шматки м'яса за вмістом білка та насичених жирів можна порівняти з курячим м'ясом", - додає Рейсдорф.

Індичка

Грудинки індички є джерелом високоякісного білка, завдяки чому вона чудово замінює курятину майже в будь-якому рецепті. Крім того, вона багата поживними речовинами, такими як вітаміни групи В, селен і цинк, які сприяють енергетичному обміну та зміцненню імунітету.

Дивіться відео про продукти, багаті на білок

Вас також може зацікавити:

Про джерело: EatingWell

EatingWell - видання, що протягом 30 років ділитися ароматними рецептами з усього світу, порадами щодо здоров’я та правильного харчування.

Видання публікує здорові рецепти, посібники з приготування їжі, плани харчування (розроблені дієтологами) для різних потреб (наприклад, для діабетиків, для зменшення запалення, зниження холестерину, веганські та вегетаріанські дієти).

Пропагує поміркованість та баланс у харчуванні, а не суворі правила чи модні дієти. Їхня місія – зробити здорове харчування доступним, стійким, надихаючим і, перш за все, смачним.

Був заснований у 1990 році. Спочатку це був журнал, але згодом EatingWell.com став ключовою платформою, яка охоплює мільйони користувачів щомісяця.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

білок лайфхак цікаві новини
