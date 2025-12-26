Рус
В Україні неочікувано подешевшали популярні продукти для новорічного столу

26 грудня 2025, 15:50
Продукти, які часто додають у традиційні новорічні страви, суттєво знизилися у ціні.
Як змінилися ціни в супермаркетах перед Новим роком

Головне:

  • В Україні подешевшали зелений горошок і ковбаса для "Олів'є"
  • Ціни на шпроти в супермаркетах знизились більш як на 25%

Деякі українці вже починають новорічні закупи продуктів і не дарма. Як свідчать дані на сайті Мінфін, деякі інгредієнти популярних страв на Новий рік суттєво подешевшали.

Станом на 26 грудня ціни на консервований зелений горошок, шпроти та варену ковбасу значно нижчі, ніж середньомісячні показники за листопад поточного року.

Як у супермаркетах переписали ціни на новорічні продукти

Зелений горошок Верес, який додають в "Олів'є" та деякі інші новорічні страви, сьогодні в середньому коштує 49,21 гривні за 400 грамів, хоча ще минулого місяця його продавали по 53,52 гривні.

Варена ковбаса - ще один обов'язковий інгредієнт "Олів'є", також знизилась у ціні. Кілограм ковбаси Алан лікарської в середньому коштує 411,33 гривні. Минулого місяця цей продукт українці купували по 474,45 гривні.

Водночас шпроти, з якими багато українців люблять робити святкові бутерброди, подешевшали ще суттєвіше. Баночка шпротів Аквамарин в олії вагою 150 грамів коштує 59,65 гривні проти 84,80 гривень у листопаді.

У скільки українцям обійдеться новорічний стіл-2026

Главред писав, що за словами директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академіка НААН Юрія Лупенка, новорічний стіл на 2026 рік із традиційних страв на родину з 4-х осіб обійдеться українцям у 3980 гривень. Це на 10,7 % більше, ніж торік.

Зокрема розрахунки свідчать, що салат "Олів’є" (3 кг продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 406,87 грн. Це на 5,8 % більше, ніж при святкуванні Нового 2025 року.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в січні 2026 року на ринку м'яса і м'ясопродуктів очікується сезонне подорожчання. Воно буде обумовлене традиційним для цього періоду високим попитом, що може призвести до зростання цін в межах 5-7%.

Раніше повідомлялося, що в Україні знову дорожчають огірки. Зростання цін на цю продукцію продиктоване насамперед обмеженою пропозицією овочів від зовнішніх постачальників.

Напередодні стало відомо, що ціни на білокачанну капусту - один із найпопулярніших овочів в українців - різко знизилися. На ринку спостерігається надлишок продукції, через що вартість за кілограм впала до мінімальних значень за останні роки.

Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

