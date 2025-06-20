Приїхав, щоб допомогти: що відомо про художника зі США, який загинув під час атаки РФ

Фред Гренді був "розчарований змінами в позиції США" щодо України і приїхав до Києва, щоб розчищати завали.

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Фред Гренді загинув під час удару РФ по Києву 17 червня 2025 року / Колаж: Главред, фото: /x.com/OstapYarysh, ДСНС

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Хто такий Фред Гренді, який загинув під час атаки РФ на Київ

Навіщо чоловік приїхав зі США в Україну

Під час масованого удару РФ по Києву в ніч на 17 червня загинув громадянин США - художник зі штату Орегон Фред Гренді. Він приїхав в Україну в травні (напередодні свого 62 дня народження) 2025 року, щоб допомогти розчищати завали після російських атак.

Як пише The New York Times із посиланням на членів сім'ї Фреда Гренді, чоловік прибув до Києва незадовго до свого 62-го дня народження. Він був "розчарований змінами в позиції США" щодо України.

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"Він був людиною, яка так сильно хотіла щось змінити. Я розмовляла з ним близько п'яти днів тому, і він сказав мені, що відчуває, що він там, де має бути. І він сподівається, що зможе залишитися ще на п'ять або шість місяців, щоб допомогти", - сказала його сестра Сіцка Рід.

За її словами, брата "глибоко обурювало", що президент Дональд Трамп публічно підтримав російського диктатора Путіна, повторював тези Кремля і критикував президента України Володимира Зеленського.

"Він думав, що хулігану просто не можна дозволити таке робити і людей не можна просто кинути. Потім він побачив, як важко вони боролися за порятунок своєї країни і борються досі. Було просто важко зрозуміти, як можна їх кинути, розумієте? І він вірив, що людям потрібна допомога", - розповіла сестра загиблого американця.

Держдепартамент США підтвердив смерть громадянина США.

Фред Гренді "став першим цивільним американцем, який загинув унаслідок російського удару по Києву".

Фред Гренді / Фото: /x.com/OstapYarysh

Що відомо про Фреда Гренді

Народився в Грантс-Пасс у штаті Орегон і ріс разом із п'ятьма сестрами та братом.

Американець був одружений один раз, проте шлюб не склався. За своє життя Гренді працював і барменом, і вишибалою, і останніми роками заробляв на життя, будуючи різні речі. Він використовував перероблену деревину для виготовлення шпаківень, горщиків для рослин і вивісок, а ще - робив барвисті квіти з металу.

У Києві Фред Гренді працював волонтером в одній із благодійних організацій.

Американець розповідав, що живе в київському готелі, і "кидав плічка для одягу в дрони", які пролітали поруч.

Ракетний удар по Києву 17 червня 2025 року

Як писав Главред, під час російської атаки в ніч на 17 червня 27 локацій у різних районах Києва опинилися під ворожим вогнем. Під удар потрапили житлові будинки, освітні установи, об'єкти критичної інфраструктури.

Мер Кличко повідомляв, що під час ворожої атаки загинув громадянин США.

"Під час атаки на Київ у Солом'янському районі в будинку, навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим, помер 62-річний громадянин США. Медики констатували клінічну смерть - біологічну смерть", - писав Кличко.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що під час масованої атаки на Київ у ніч на 17 червня армія РФ застосувала 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети. Найбільше житла та майна звичайних киян ворог знищив у Солом'янському та Дарницькому районах.

Також Росія атакувала Київ ракетою з касетними боєприпасами. Уламки були виявлені в районі столичних Нивок. Такі боєприпаси призначені для масового ураження людей.

Глава МВС Ігор Клименко розповів, що окупанти, за попередніми даними, вдарили балістикою по дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі. Удар був настільки сильний, що ракета пройшла через усі дев'ять поверхів. Будинок "склався" до рівня півтора-двох поверхів.

Пошуково-рятувальна операція в Солом'янському районі Києва тривала понад 39 годин. Тільки на цій локації з-під завалів витягнуто тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок російських обстрілів 17 червня загинули 28 осіб, ще понад 140 дістали поранення.

Очільник країни-агресора Росії Володимир Путін назвав влучання ракети в під'їзд дев'ятиповерхівки в Києві "ударом по українському ВПК" і дав зрозуміти, що такі атаки триватимуть.

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