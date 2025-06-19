Ворог атакував дронами Харків: у місті пролунали вибухи є постраждалі

Коротко:
- Увечері 19 червня Харків зазнав атак ударних безпілотників
- Відбулося щонайменше три вибухи, пожежі у житлових районах
- Постраждалих наразі не зафіксовано, триває ліквідація наслідків
Увечері 19 червня Харків зазнав атаки ударними безпілотниками. Після 23:00 у місті пролунали потужні вибухи. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
"У Харкові вибухи — попередньо у Київському районі. Над містом ще є ворожі БПЛА. Будьте обережні", — написав Терехов у соцмережах.відео дня
Станом на зараз відомо про щонайменше три вибухи у Шевченківському районі. Один із дронів влучив поблизу житлових багатоповерхівок, де виникла пожежа. На місці працюють пожежні служби.
"Внаслідок удару ворожих безпілотників по місту в одному випадку горить дах незаселеної новобудови, в іншому — маємо влучання на подвірʼя багатоповерхівки: вибиті шибки, понівечені машини" — додав мер.
За словами Терехова, на місцях влучань триває ліквідація наслідків.
На даний момент, за словами мера, відомо про трьох постраждалих — один отримав травму, двоє мають гостру стресову реакцію. Близько 50 автівок у дворі багатоповерхівки пошкоджені.
За попередніми даними, по Харкову зафіксували 5 "прильотів" ворожих безпілотників, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Уточнена інформація свідчить, що ворог завдав 8 ударів дронами по Шевченківському району. Внаслідок атаки постраждали троє людей, серед них — дівчата 12 та 17 років. Медики надають їм всю необхідну допомогу.
Удари РФ по Україні - новини
Як повідомляв Главред, 15 червня президент Володимир Зеленський заявив, що після звернень США щодо утримання від ударів по російських енергетичних об’єктах, Росія здійснила комбіновану атаку на українську енергетичну інфраструктуру в Полтавській області.
У ніч на 15 червня, країна-агресор Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по території України. Ворог бив ракетами та ударними безпілотниками.
У ніч на 11 червня Харків опинився під масованою атакою ворожих БПЛА. Ворог завдав 17 ударів дронами по двох районах міста.
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Хто такий Олег Синєгубов?
Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.
Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.
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