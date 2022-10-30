Повоював всього три дні: в Україні ліквідували мобілізованого окупанта з Волгограда

Окупант Сергій Горбунов ліквідований в Україні / Фото росЗМІ

На війні в Україні ліквідовано російського окупанта Сергія Горбунова - він встиг повоювати всього лише три дні та вже похований. Загарбник був мобілізований в місті Волгоград.

Про загибель окупанта розповів у Facebook засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

"Церемонія прощання з Сергієм Горбуновим пройшла у Волгограді 28 жовтня. Уродженець Волгограда після закінчення школи пройшов строкову службу в 2007-2008 роках в 429-му МСП м. Моздок (можливо учасник російського вторгнення в Грузію в 2008 року). Повернувшись на "громадянку", здобув освіту, до 2015 року працював на заводі "імені Петрова", далі працював у компанії "Форте груп". Був одружений, виховував сина", - йдеться у повідомленні.

У вересні його призвали по частковій мобілізації та за кілька тижнів відправили в Україну, де він і був ліквідований через три дні.

Окупант Горбунов до оголошення мобілізації ходив до військкомату / Фото соцмережі

Родичі окупанта розповіли росЗМІ, що Горбунов був у резерві та ще до оголошення мобілізації ходив до військкомату.

Перед відправкою на війну в соцмережах загарбник опублікував фото сина, заявивши, що це те, заради чого він, як "патріот", йде на війну "боротися за свою батьківщину".

У окупанта Горбунова залишився син / Фото ВК

11 жовтня Горбунов розмістив у соцмережі фото армійського речового мішка зі словами: "Ось і все. Всім удачі. Побачимося ще".

11 жовтня Горбунов розмістив у пості фото армійського речового мішка / Фото ВК

Згідно з некрологом, окупанта ліквідували в Україні 24 жовтня, а 28-го Горбунова поховали його на Верхньозаріченському кладовищі Тракторозаводського району.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідований 21-річний окупант Ігор Урванцев з міста Копейськ Челябінської області Росії. У нього залишилася дружина і 4-місячна дитина.

Також захисники України ліквідували чергового російського окупанта. Він був учителем різьблення по дереву церковно-парафіяльної школи в РФ, але це не завадило йому поїхати вбивати українців.

Раніше на війні в Україні ЗСУ ліквідували військового російської окупаційної армії Ільміра Кашапова. Багатодітний окупант приїхав вбивати українців з Татарстану.

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