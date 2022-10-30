Вперше за час війни ЗСУ вдалося за раз знищити цілу батарею із САУ "Мста-С"

Спалена САУ "Мста-С" окупантів на Луганщині / скріншот

Збройні Сили України вперше за час повномасштабної війни з РФ знищили цілу батарею із САУ "Мста-С" окупантів. Загалом, на Луганщині під час контрнаступу ЗСУ було спалено одразу п'ять самохідних артилерійських установок.

Про це розповів український журналіст Юрій Бутусов і також опублікував кадри зі знищеною російською технікою.

Захисники України за раз ліквідували п'ять 152-мм САУ "Мста-С" у селі Невське Луганської області. Також вони знищили дві вантажівки, на яких загарбники перевозили боєкомплект батареї.

"САУ були знищені, судячи з щільного розташування, одночасно. Ймовірно, в результаті ураження одночасно всіх бойових машин ракетами РСЗВ М142 HIMARS", – написав Бутусов.

Зазначається, що російське командування розвернуло оборону навколо Невського, але наші воїни розгромили окупантів.

Як повідомляв Главред, 29 жовтня стало відомо, що українські військові знищили близько 300 російських окупантів. Вони готувалися до нападу на українських захисників поблизу Майорського.

Раніше бійці українського спецпідрозділу Хорт ліквідували заступника начальника штабу найманців ПВК Вагнера.

23 жовтня захисники України виконали 130 вогневих завдань проти російських окупантів на півдні. В Херсонській області була знищена радіолокаційна станція розвідки і контролю стрільби "Зоопарк-1" - з її допомогою ворог коригував вогонь своєї артилерії.

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