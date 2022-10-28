Залишилася дружина та 4-місячна дитина: ЗСУ ліквідували 21-річного окупанта з російської глибинки

Ігор Урванцев ліквідований в Україні / Фото ВК

На війні в Україні ліквідований 21-річний окупант Ігор Урванцев з міста Копейськ Челябінської області Росії. У нього залишилася дружина і 4-місячна дитина.

Про чергового "двохсотого" російського загарбника розповів у Facebook блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.

Інформації про дату, місце та обставини ліквідації Урванцева немає.

В некролозі написано, що "копейчанин Урванцев Ігор загинув під час спеціальної операції в Україні в ході виконання військового обов'язку".

Ігор Урванцев / Фото ВК

Ігор Урванцев / Фото ВК

Як повідомляв Главред, українські військові ліквідували російського окупанта, який вже двічі їздив на війну, щоб вбивати українців. ВДВшнику Артему Крапівіну було 26 років. Він не дожив до свого дня народження всього 3 дні.

Російський окупант з промовистим прізвищем Капець був ліквідований українськими бійцями. Уродженця м. Чухлома Костромської області поховали в рідному місті 13 жовтня.

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