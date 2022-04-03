"Втратив чесність в контактах з РФ": Зеленський жорстко розкритикував Орбана

Володимир Зеленський / Офіс президента

Україна не побачила від прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана жодного зусилля, щоб зупинити війну, заявив президент країни Володимир Зеленський.

В ході відеозвернення він назвав Орбана "людиною, яка, здається, не цілком розуміє, що відбувається і що переживається. Не тільки в Україні, а й у всій Європі", а також тим, хто "чи не єдиний в Європі відверто підтримує пана Путіна".

"Ми ж не просили чогось особливого від офіційного Будапешта. Ми не отримали навіть того, що роблять всі інші! Роблять заради миру. Не отримали життєво необхідного транзиту оборонної допомоги, не побачили морального лідерства. Не побачили жодного зусилля, щоб зупинити війну!" - сказав Зеленський.

"Вся Європа намагається зупинити війну, повернути мир. Чому ж тоді офіційний Будапешт протиставляють всій Європі, всім цивілізованим країнам? Заради чого?" - поставив запитання український президент.

За його словами, "український народ підтримує угорський народ. Угорські люди підтримують українських людей. Ми все одно цінуємо мир, все одно цінуємо свободу. Так завжди буде. Ми завжди будемо жити в добросусідстві".

"Політики йдуть. Але ж правда залишається. Ось про що я говорю – про правду. І я завжди кажу те, що думаю. Коли я говорю про Угорщину, я маю на увазі Угорщину. І мені не потрібно маскувати мої думки. Якщо це війна, я називаю її війною, а не "спеціальною операцією". Якщо це загроза всій Європі, то я називаю це загрозою всій Європі. Це називається чесність, якої не вистачає пану Орбану. Можливо, він втратив її десь в контактах з Москвою", - сказав президент України.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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