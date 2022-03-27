"Повністю зупиниться економіка Угорщини": Угорський прем'єр спробував виправдати відмову від санкцій проти РФ

Віктор Орбан / Reuters​​​​

Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що ввести ембарго проти російських енергоносіїв Україна бажає повного колапсу угорській економіці. Про це очільник угорського уряду сказав у радіоефірі, повідомляє портал Telex.

За словами Орбана, Австрія і Німеччина вважають, що якщо російські газ і нафта перестануть надходити, економіка зупиниться.

"Питання для Угорщини не в тому, чи готова вона платити трохи більше грошей за енергію і допомагати Україні, тому що тоді ми були б до цього готові. Йдеться про те, чи надійде газ взагалі", - сказав чиновник.

За словами Орбана, українці просять Угорщину про відмову від використання 61% всієї нафти, що надходить в країну. І це неминуче викличе дефіцит палива.

Крім того, за словами Орбана, якщо Угорщина введе ембарго на російський газ, це означає, що зникне 85% всього угорського споживання газу.

"Якщо не буде нафти і газу, Угорська економіка зупиниться: заводи будуть закриті, буде масове безробіття. Те, що просять українці, - це повністю зупинити Угорську економіку, знову втратити роки розвитку і знизити рівень продуктивності угорської економіки до рівня, який був 8-10 років тому", – сказав він.

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Нагадаємо, раніше Німеччина, Австрія та Угорщина проти заборони на імпорт газу і нафти з Росії. Вони не готові до моментального розриву економічних відносин з Російською державою.

А ось Варшава проявила найжорсткішу позицію в питанні припинення торгівлі з Москвою. Про це заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.