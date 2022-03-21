Угорщина влаштує блокаду закриття неба над Україною і ембарго на газ з Росії

Угорщина виступить проти заборони ЄС на купівлю російського газу / Фото: УНІАН

Угорщина не підтримає можливе створення безпольотної зони в небі над Україною і заборону для європейських країн на покупку російських енергоносіїв. При цьому країна також проти постачань зброї Києву через свою територію. Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто.

Як повідомляє hirado.hu, глава МЗС сказав про те, що створення закриття повітряного простору несе небезпеку для Угорщини та її громадян на українському Закарпатті.

Крім того, Будапешт проти проведення миротворчих місій, оскільки такі заходи можуть призвести до сухопутного конфлікту Північноатлантичного альянсу з Росією.

Також Угорщина не підтримує постачання зброї Україні через свою територію. Вона побоюється відповіді Москви.

"Оскільки такі вантажі вважаються військовими об'єктами, що підлягають знищенню", - сказав Сіярто.

Примітно, угорська держава не підтримає і санкції ЄС щодо російських енергоносіїв. Для угорців це питання - "червона лінія".

Крім іншого, він поскаржився, що Євросоюз не фінансує підтримку біженців з України в Угорщині та Польщі.

"Допоки ми (Польща і Угорщина ) несемо цей тягар від імені Європейського Союзу, ми є двома країнами, яким не виділяються кошти ЄС (на це)", - підкреслив Пітер Сіярто.

Нагадаємо, раніше в посольстві Угорщини в Україні заявили, що Будапешт підтримує відключення Росії від міжбанківської системи платежів SWIFT.