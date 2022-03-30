"Російський орден йому важливіший": Кулеба дорікнув Сійярто за руйнування відносин України й Угорщини

Кулеба дорікнув Сійярто за руйнування відносин України й Угорщини/ Reuters, колаж Главред

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що звинувачення його угорського колеги Пітера Сійярто про нібито втручання України в угорські вибори є безпідставними. Більше того, такі заяви глави МЗС Угорщини руйнують відносини між Києвом та Будапештом.

Так Кулеба відреагував на висловлювання Сійярто про те, що Україна нібито втручалася в угорські парламентські вибори, які відбудуться цієї неділі, 3 квітня. Свою позицію український міністр закордонних справ висловив у коментарі "Європейській правді".

Кулеба наголосив, що, на відміну від поведінки Угорщини в Україні, наша держава ніколи не втручалися у внутрішні справи Угорщини, тим більше напередодні виборів.

"Прикро бачити, як заради короткострокової передвиборчої вигоди міністр Сійярто готовий вигадувати нісенітниці та руйнувати наші з ним відносини, які ми так довго вибудовували. Якщо орден від Лаврова для нього більш важливий за відносини зі мною, то варто так прямо і сказати", – заявив очільник МЗС України.

У чому Сійярто звинуватив Україну

Очільник угорського зовнішньополітичного відомства Петер Сійярто у середу, 30 березня, висунув звинувачення українському уряду в тому, що Україна нібито намагалася вплинути на заплановані на 3 квітня парламентські вибори в Угорщині. Він сказав, що глава МЗС України Дмитро Кулеба нібито зателефонував послу України у Будапешті, "щоб проконсультуватися про можливості впливу на результати угорських виборів".

При цьому Сійярто не вдавався у деталі і не пояснював, яким чином він дізнався про зміст телефонної розмови між главою українського МЗС та очільником посольства України в Будапешті. Проте минулого року в Угорщині набув розголосу скандал, у центрі якого опинилася шпигунська програма Pegasus. Як виявилося, цю програму використовували, щоб стежити за опозиційними політиками і журналістами. Після скандалу в уряді Віктора Орбана відкрито визнали, що справді користуються цієї шпигунською програмою.

Раніше повідомлялося, що уряд Угорщини заборонив доставку і транзит зброї через свою територію для допомоги ЗСУ. Орбан пояснює це рішення тим, що в Угорщині не бажають "спровокувати когось" зробити мішенню населені пункти України, де проживають етнічні угорці.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Угорщина повинна визначитися, з ким вона: або з українцями, або з російськими агресорами. Зеленський під час зверення до Євроради зазначив, що Україну в ЄС прямо підтримують деякі країни, з іншими можна знайти спільну мову, і лише Угорщина повинна визначитися, чи вона з Україною, чи з країною-агресоркою РФ.

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