УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

"Російський орден йому важливіший": Кулеба дорікнув Сійярто за руйнування відносин України й Угорщини

30 березня 2022, 16:05

Глава МЗС України заявив, що наша держава ніколи не втручалася у внутрішні справи Угорщини, і зокрема у їхні вибори.

Кулеба дорікнув Сійярто за руйнування відносин України й Угорщини/ Reuters, колаж Главред

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що звинувачення його угорського колеги Пітера Сійярто про нібито втручання України в угорські вибори є безпідставними. Більше того, такі заяви глави МЗС Угорщини руйнують відносини між Києвом та Будапештом.

Так Кулеба відреагував на висловлювання Сійярто про те, що Україна нібито втручалася в угорські парламентські вибори, які відбудуться цієї неділі, 3 квітня. Свою позицію український міністр закордонних справ висловив у коментарі "Європейській правді".

Кулеба наголосив, що, на відміну від поведінки Угорщини в Україні, наша держава ніколи не втручалися у внутрішні справи Угорщини, тим більше напередодні виборів.

"Прикро бачити, як заради короткострокової передвиборчої вигоди міністр Сійярто готовий вигадувати нісенітниці та руйнувати наші з ним відносини, які ми так довго вибудовували. Якщо орден від Лаврова для нього більш важливий за відносини зі мною, то варто так прямо і сказати", – заявив очільник МЗС України.

У чому Сійярто звинуватив Україну

Очільник угорського зовнішньополітичного відомства Петер Сійярто у середу, 30 березня, висунув звинувачення українському уряду в тому, що Україна нібито намагалася вплинути на заплановані на 3 квітня парламентські вибори в Угорщині. Він сказав, що глава МЗС України Дмитро Кулеба нібито зателефонував послу України у Будапешті, "щоб проконсультуватися про можливості впливу на результати угорських виборів".

При цьому Сійярто не вдавався у деталі і не пояснював, яким чином він дізнався про зміст телефонної розмови між главою українського МЗС та очільником посольства України в Будапешті. Проте минулого року в Угорщині набув розголосу скандал, у центрі якого опинилася шпигунська програма Pegasus. Як виявилося, цю програму використовували, щоб стежити за опозиційними політиками і журналістами. Після скандалу в уряді Віктора Орбана відкрито визнали, що справді користуються цієї шпигунською програмою.

Раніше повідомлялося, що уряд Угорщини заборонив доставку і транзит зброї через свою територію для допомоги ЗСУ. Орбан пояснює це рішення тим, що в Угорщині не бажають "спровокувати когось" зробити мішенню населені пункти України, де проживають етнічні угорці.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Угорщина повинна визначитися, з ким вона: або з українцями, або з російськими агресорами. Зеленський під час зверення до Євроради зазначив, що Україну в ЄС прямо підтримують деякі країни, з іншими можна знайти спільну мову, і лише Угорщина повинна визначитися, чи вона з Україною, чи з країною-агресоркою РФ.

Читайте також:

viber
Угорщина МЗС України Дмитро Кулеба МЗС Угорщини Петер Сійярто новини України новини Угорщини
Реклама
Популярне
Прикмети на 29 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 29 березня: що не можна робити і як не потрапити в біду Рекордний залп за всю історію війни: окупанти випустили по Львову 80 ракет - АрестовичРекордний залп за всю історію війни: окупанти випустили по Львову 80 ракет - Арестович Вбили чоловіка і собаку, а потім зґвалтували: українка не стала мовчати про звірства російських солдатівВбили чоловіка і собаку, а потім зґвалтували: українка не стала мовчати про звірства російських солдатів "Третя гівнострілкова рота": Могилевська допомогла пропагандистам Кремля з пошуком "біолабораторій" в Україні"Третя гівнострілкова рота": Могилевська допомогла пропагандистам Кремля з пошуком "біолабораторій" в Україні "Путін не піде на компроміс": у США оцінили ймовірність завершення війни в Україні мирним шляхом"Путін не піде на компроміс": у США оцінили ймовірність завершення війни в Україні мирним шляхом

Останні новини

17:16

"Приїзд організуємо": Осадча наїхала на Тодоренка і запросила народжувати дитину в бомбосховищі

17:06

Зустріч Зеленського і Путіна може відбутися найближчим часом - Подоляк

16:43

РФ може підтвердити пропозиції за 2-4 дні: Подоляк прокоментував переговори щодо мирного договоруВідео

16:39

Кремль закидають бомбами: колишній однокурсник Путіна розповів, що буде, якщо РФ застосує ядерну зброю

16:16

Страсний тиждень 2022: значення кожного дня, що можна їсти

Реклама
16:16

Записки зі Стамбулу: чому Україна ризикує отримати новий Будапештський меморандумПогляд

16:05

"Російський орден йому важливіший": Кулеба дорікнув Сійярто за руйнування відносин України й УгорщиниВідео

16:04

Коли і чим може закінчитися війна в Україні – чат із волонтером і блогером Юрієм Касьяновим

16:01

"Нас битимуть з-під кожного куща": терорист Гіркін дав сумний прогноз для армії РФ в Україні

15:50

Соковиті відбивні з хрусткою скоринкою: всього один секретний інгредієнт зробить м'ясо чудовимВідео

15:39

Путін переховав свою коханку: Кабаєва зникла зі Швейцарії

15:21

"Без руки, без ноги": мережу захопив новий хіт про російських окупантівВідео

15:08

Як зупинити ПутінаПогляд

14:47

У Путіна заявили, що не обговорюватимуть з Україною статус КримуВідео

14:45

ЗМІ знайшли в Дубаї шикарну віллу Кадирова за багато мільйонів доларів

14:43

Прикмети на 31 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:20

Гороскоп для України на квітень 2022: сильних бомбардувань не буде, почнеться відновлення міст

14:13

ЗСУ розбили російську колону і захопили розхвалену вогнеметну систему "Солнцепек"Відео

13:42

Стамбул – це не Мінськ-3: Україна і Росія використовують перепочинок для підготовки до нової війниПогляд

13:35

Повне виведення військ: Арахамія назвав умову підписання мирного договору з Росією

Реклама
13:08

На Запоріжжі ЗСУ знищили 18 окупантів і "підсмажили" ворожу технікуВідео

13:04

"Маски зірвані": у Семенович "пригоріло" від відмови Барських співати для росіян

12:55

"Яка російська людина не вкраде що-небудь": дружина російського окупанта вмовляла його мародерити в УкраїніВідео

12:49

Російський полковник дав пряму вказівку "зрівняти з землею" ціле село на Сумщині

12:37

Зневоднення у дитини і дорослого: як розпізнати і що робити

12:31

"Його пристрелить власна охорона": Арестович розповів, чому Путін боїться розв’язувати ядерну війнуВідео

12:22

Над вами сміються і женуть звідусіль, і це лише початок жалюгідного кінця РФ: як Путін кинув росіянПогляд

12:20

Активна фаза бойових дій в Україні триватиме ще тиждень, може більше - Арестович

12:14

"До кінця літа": мер Львова спрогнозував, скільки триватиме війна з Росією

12:03

"Це чесно": Дурнєв розкрив подробиці розставання Дорофєєвої і ДантесаВідео

11:51

У Китаї готові зіграти конструктивну роль у переговорах України та Росії

11:35

"Путін ще насипле солі на рани": Джонсон пообіцяв, що британці дадуть українцям смертоносну зброю

11:34

Статус біженця в Норвегії для українців в 2022: як потрапити в країну і на що можна розраховувати

11:24

Привітання з Теплим Олексою - прикольні, християнські та короткі

11:22

Вбили чоловіка і собаку, а потім зґвалтували: українка не стала мовчати про звірства російських солдатів

11:18

В Україну повернуться заморозки і накриють дощі: якою буде погода на Великдень 2022 в Україні

11:02

Полонений горе-окупант на прізвисько Чмоня став зіркою TikTokВідео

10:40

Деескалація по-російськи: окупанти всю ніч били по Чернігову і завдали авіаударів по НіжинуВідео

10:30

Гороскоп на завтра, 31 березня 2022: Близнюкам – давні вороги, Стрільцям - гроші

10:17

Перший конспект та предмет торгу: що показали перемовини у СтамбуліПогляд

Реклама
10:01

Завдяки таким людям Україна переможе: у Луцьку 84-річний дідусь приніс волонтерам гроші для ЗСУ

09:46

Військові 47-ї танкової дивізії РФ бунтують і розривають контракти - не хочуть воювати в Україні

09:27

Велика Британія готова стати гарантом безпеки України - постпред в ООН

09:12

Священник з хоругвами та хрестом пішов проти озброєних окупантів у Славутичі

08:57

Відплата настане раніше, ніж здається: через війну в Україні Росія приречена розсипатисяПогляд

08:32

Як подати заявку на отримання компенсації при втраті житла: покрокова інструкціяВідео

08:07

У Бучі з'явився свій "привид": на рахунку 70-річного мисливця вже більше 50 ліквідованих орків

07:34

В Україні мають намір повністю заборонити Московський патріархат

07:07

Був "миротворцем" у Сирії та "визволителем" в Україні: ЗСУ ліквідували російського майора

06:45

Летальну зброю для України збиратимуть по всьому світу - Великобританія скликає конференцію

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти