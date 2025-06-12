Втрати РФ найбільші з часів Другої світової: у Британії розкрили рекордні цифри

Кремль готовий терпіти високі втрати, поки це не викликає масового невдоволення в суспільстві та елітах.

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Втрати Росії наймасштабніші з часів Другої світової війни / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 40 окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта

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РФ втратила понад 1 млн військових убитими та пораненими

Близько 250 тис — загинули або зникли безвісти

Це найбільші втрати Росії з часів Другої світової війни

Росія втратила вже понад 1 мільйон військових убитими та пораненими з початку повномасштабної війни проти України у 2022 році. Втрати ворога є наймасштабнішими з часів Другої світової війни. Про це повідомило Міноборони Британії в X (Twitter).

Згідно з даними британської розвідки, з цієї кількості близько 250 тисяч російських військових загинули або вважаються зниклими безвісти, що робить ці втрати найбільшими для Росії з часів Другої світової війни. Такий рівень ліквідованих окупантів свідчить про безпрецедентні втрати, яких російська армія ще ніколи не зазнавала за всю свою новітню історію.

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Зокрема, лише протягом 2025 року, за оцінками британської розвідки, Росія могла втратити понад 200 тисяч військовослужбовців. Генеральний штаб Збройних сил України щоденно фіксує втрати російських сил у середньому понад 1250 осіб на день, включно з убитими та пораненими.

Розвідка Британії також звертає увагу на значні проблеми російської військово-медичної системи.

"Поранені солдати, особливо ті, хто отримав важкі травми, продовжують перевантажувати систему військової медицини Росії на всіх рівнях надання медичної допомоги. Це викликає серйозні логістичні проблеми і призводить до нестачі військових медиків", - зазначили у зведенні.

Дивіться відео Генштабу із порівнянням російських втрат:

Втрати РФ / Фото: скріншот

Тактика РФ

Розвідка Британії також підкреслила, що Росія продовжує застосовувати тактику чисельного тиску — кидає великі маси військових для прориву української оборони. Вище керівництво РФ готове миритися з такими величезними втратами, якщо це дозволяє досягати тактичних успіхів на фронті.

"Вище керівництво Росії майже напевно готове миритися з постійно високими рівнями втрат, якщо це не чинить негативного впливу на громадську або елітну підтримку війни, і якщо ці втрати можна буде покрити", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, втрати російських окупаційних військ із початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 1 мільйон осіб, повідомили в Генштабі ЗСУ. Лише за останні півтора року Росія втратила понад 628 тисяч військових.

Також західна, особливо американська, військова допомога є ключовою для успіху ЗСУ та тиску на Путіна, зазначає ISW. Скорочення підтримки не призведе до миру, а лише зміцнить впевненість Кремля у перемозі.

Крім цього, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна цінує життя своїх громадян і не кидає людей у бій, як Росія. В інтерв'ю Bild він закликав партнерів негайно посилити санкції проти РФ, поки економіка Росії страждає.

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Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

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