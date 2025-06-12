Втрати Росії у війні перевищили 1 мільйон: в Генштабі поділились деталями

Вперше Генштаб ЗСУ оприлюднив статистику втрат ворога 1 березня 2022 року.

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Втрати РФ у війні / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Міноборони РФ

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Втрати РФ у війні сягнули одного мільйона осіб

У середньому, в цьому році, ворог втрачав 1286 осіб на добу

За минулу добу втрати РФ склали 1140 окупантів

Втрати російських окупаційних військ із початку повномасштабного вторгнення сягнули одного мільйона осіб. Із них понад 628 тисяч – лише за останні півтора року. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зокрема, у відомстві оприлюднили коротко статистику втрат ворога:

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Так, за 2022 рік окупанти втратили 106 720 осіб (у середньому 340 осіб на добу).

За 2023 рік втрати ворога склали 253 290 осіб (у середньому 693 особи на добу).

За 2024 рік – 430 790 осіб (у середньому 1177 осіб на добу).

У 2025 році, станом на 4 червня, втрати ворога вже перевищили 200 000 осіб.

У середньому, в цьому році, ворог втрачав 1286 осіб на добу.

"Вперше Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив статистику втрат ворога 1 березня 2022 року. Тоді було заявлено про 5710 знищених окупантів і 200 полонених. Підрахунок ускладнювався високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Варто додати, що за минулу добу втрати армії країни-агресорки в особовому складі склали 1140 окупантів.

Так, від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

особового складу – близько 1000340 (+1140) осіб;

танків – 10933 (+6);

бойових броньованих машин – 22786 (+3);

артилерійських систем – 29063 (+47);

РСЗВ – 1413 (+0);

засобів ППО – 1184 (+1);

літаків – 416 (+0);

гелікоптерів – 337 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40435 (+138);

крилатих ракет – 3337 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 51715 (+136);

спеціальної техніки – 3914 (+0).

Втрати РФ / фото: Генштаб ЗСУ

"Мільйон окупантів – мільйон наших кроків до справедливого миру. Світ має знати і пам’ятати, що українці стримують ворожу орду в рази більшу за себе. На мільйон осіб зменшився наступальний потенціал ворожого війська. Таку ціну платить ворог за розв’язання в Україні війни", - наголосили у відомстві.

Крім того, з нагоди історичної цифри, у Генштабі порівняли втрати армії РФ протягом історії та опублікували відео:

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Як повідомляв Главред, у Глушківському районі Курської області країни-агресорки Росії окупаційні війська зафіксували 4 удари по важливому ангару. Українська авіація поцілила по секретному складу у селі Кульбаки.

Також відомо, що українська атака безпілотників, здійснена в межах спецоперації "Павутина" завдала значних втрат російським ВПС. Пошкоджено близько 10% стратегічного бомбардувального авіапарку РФ.

Крім того, українські воїни-десантники спільно з суміжними підрозділами вчергове взяли у полон військовослужбовців армії РФ на Курському напрямку.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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