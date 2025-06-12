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Втрати Росії у війні перевищили 1 мільйон: в Генштабі поділились деталями

Марія Николишин
12 червня 2025, 09:17
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Вперше Генштаб ЗСУ оприлюднив статистику втрат ворога 1 березня 2022 року.
Втрати Росії у війні перевищили 1 мільйон: в Генштабі поділились деталями
Втрати РФ у війні / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Міноборони РФ

Головне:

  • Втрати РФ у війні сягнули одного мільйона осіб
  • У середньому, в цьому році, ворог втрачав 1286 осіб на добу
  • За минулу добу втрати РФ склали 1140 окупантів

Втрати російських окупаційних військ із початку повномасштабного вторгнення сягнули одного мільйона осіб. Із них понад 628 тисяч – лише за останні півтора року. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зокрема, у відомстві оприлюднили коротко статистику втрат ворога:

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  • Так, за 2022 рік окупанти втратили 106 720 осіб (у середньому 340 осіб на добу).
  • За 2023 рік втрати ворога склали 253 290 осіб (у середньому 693 особи на добу).
  • За 2024 рік – 430 790 осіб (у середньому 1177 осіб на добу).
  • У 2025 році, станом на 4 червня, втрати ворога вже перевищили 200 000 осіб.
  • У середньому, в цьому році, ворог втрачав 1286 осіб на добу.

"Вперше Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив статистику втрат ворога 1 березня 2022 року. Тоді було заявлено про 5710 знищених окупантів і 200 полонених. Підрахунок ускладнювався високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Варто додати, що за минулу добу втрати армії країни-агресорки в особовому складі склали 1140 окупантів.

Так, від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • особового складу – близько 1000340 (+1140) осіб;
  • танків – 10933 (+6);
  • бойових броньованих машин – 22786 (+3);
  • артилерійських систем – 29063 (+47);
  • РСЗВ – 1413 (+0);
  • засобів ППО – 1184 (+1);
  • літаків – 416 (+0);
  • гелікоптерів – 337 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40435 (+138);
  • крилатих ракет – 3337 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51715 (+136);
  • спеціальної техніки – 3914 (+0).
Втрати Росії у війні перевищили 1 мільйон: в Генштабі поділились деталями
Втрати РФ / фото: Генштаб ЗСУ

"Мільйон окупантів – мільйон наших кроків до справедливого миру. Світ має знати і пам’ятати, що українці стримують ворожу орду в рази більшу за себе. На мільйон осіб зменшився наступальний потенціал ворожого війська. Таку ціну платить ворог за розв’язання в Україні війни", - наголосили у відомстві.

Крім того, з нагоди історичної цифри, у Генштабі порівняли втрати армії РФ протягом історії та опублікували відео:

Втрати Росії у війні перевищили 1 мільйон: в Генштабі поділились деталями

Війна - останні новини України

Як повідомляв Главред, у Глушківському районі Курської області країни-агресорки Росії окупаційні війська зафіксували 4 удари по важливому ангару. Українська авіація поцілила по секретному складу у селі Кульбаки.

Також відомо, що українська атака безпілотників, здійснена в межах спецоперації "Павутина" завдала значних втрат російським ВПС. Пошкоджено близько 10% стратегічного бомбардувального авіапарку РФ.

Крім того, українські воїни-десантники спільно з суміжними підрозділами вчергове взяли у полон військовослужбовців армії РФ на Курському напрямку.

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Що таке Генштаб ЗСУ?

Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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