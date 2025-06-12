Втрати Росії у війні перевищили 1 мільйон: в Генштабі поділились деталями

Головне:
- Втрати РФ у війні сягнули одного мільйона осіб
- У середньому, в цьому році, ворог втрачав 1286 осіб на добу
- За минулу добу втрати РФ склали 1140 окупантів
Втрати російських окупаційних військ із початку повномасштабного вторгнення сягнули одного мільйона осіб. Із них понад 628 тисяч – лише за останні півтора року. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Зокрема, у відомстві оприлюднили коротко статистику втрат ворога:
- Так, за 2022 рік окупанти втратили 106 720 осіб (у середньому 340 осіб на добу).
- За 2023 рік втрати ворога склали 253 290 осіб (у середньому 693 особи на добу).
- За 2024 рік – 430 790 осіб (у середньому 1177 осіб на добу).
- У 2025 році, станом на 4 червня, втрати ворога вже перевищили 200 000 осіб.
- У середньому, в цьому році, ворог втрачав 1286 осіб на добу.
"Вперше Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив статистику втрат ворога 1 березня 2022 року. Тоді було заявлено про 5710 знищених окупантів і 200 полонених. Підрахунок ускладнювався високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Варто додати, що за минулу добу втрати армії країни-агресорки в особовому складі склали 1140 окупантів.
Так, від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу – близько 1000340 (+1140) осіб;
- танків – 10933 (+6);
- бойових броньованих машин – 22786 (+3);
- артилерійських систем – 29063 (+47);
- РСЗВ – 1413 (+0);
- засобів ППО – 1184 (+1);
- літаків – 416 (+0);
- гелікоптерів – 337 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40435 (+138);
- крилатих ракет – 3337 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51715 (+136);
- спеціальної техніки – 3914 (+0).
"Мільйон окупантів – мільйон наших кроків до справедливого миру. Світ має знати і пам’ятати, що українці стримують ворожу орду в рази більшу за себе. На мільйон осіб зменшився наступальний потенціал ворожого війська. Таку ціну платить ворог за розв’язання в Україні війни", - наголосили у відомстві.
Крім того, з нагоди історичної цифри, у Генштабі порівняли втрати армії РФ протягом історії та опублікували відео:
Війна - останні новини України
Як повідомляв Главред, у Глушківському районі Курської області країни-агресорки Росії окупаційні війська зафіксували 4 удари по важливому ангару. Українська авіація поцілила по секретному складу у селі Кульбаки.
Також відомо, що українська атака безпілотників, здійснена в межах спецоперації "Павутина" завдала значних втрат російським ВПС. Пошкоджено близько 10% стратегічного бомбардувального авіапарку РФ.
Крім того, українські воїни-десантники спільно з суміжними підрозділами вчергове взяли у полон військовослужбовців армії РФ на Курському напрямку.
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Що таке Генштаб ЗСУ?
Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.
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