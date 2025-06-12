Зеленський виступив із гучною заявою про цінність життя українців: що сказав

Президент України наголосив на тому, що вводити жорсткі обмеження проти РФ потрібно вже зараз, щоб зменшити втрати серед українців.

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"Ми не поводимося з нашими людьми так, як росіяни", - Зеленський / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, УНІАН

Ключові тези:

Люди – це не дрова, які ми кидаємо у вогонь

Путін просто бреше Трампу

Вводити жорсткі санкції проти РФ потрібно вже зараз

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна цінує життя своїх громадян. Він також закликав партнерів негайно посилити санкції проти Росії. Відповідні заяви він зробив в інтерв'ю для Bild.

Зеленський наголосив, що Україна не ставиться до своїх людей так, як це роблять в Росії.

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"Люди – це не дрова, які ми кидаємо у вогонь. Ми не поводимося з нашими людьми так, як росіяни", – наголосив український лідер.

Він також зазначив, що російський диктатор Володимир Путін "відчуває, що його економіка зараз страждає", але намагається виграти час, сподіваючись уникнути нових санкцій.

За словами Зеленського, вводити жорсткі обмеження потрібно вже зараз, адже це допоможе скоротити втрати серед українців.

На його думку, головною помилкою було те, що санкції вводилися надто повільно, що дозволило економіці та оборонній промисловості РФ адаптуватися.

Зеленський також вірить, що американський президент Дональд Трамп "бачить, що російська сторона не є цілком відкритою та чесною щодо війни". Український лідер вважає, що "Росія просто бреше Трампу".

"Путін нічого не розуміє, крім сили. І Америка має цю силу", - наголосив Зеленський, вкотре згадуючи про санкції проти РФ.

Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред

Заяви Зеленського - останні новини

Нещодавно Зеленський назвав головну умову справжнього миру в Україні. За його словами, зниження цін на нафту до 30 доларів за барель може стати головною умовою для закінчення війни.

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа" заявив, що Росія прагне встановити контроль над Одесою, а в подальшому – вийти до кордонів із Румунією та Молдовою. За його словами, Одещина є однією з ключових мішеней для російської агресії, спрямованої на дестабілізацію ситуації в регіоні.

Він додав, що Росія не сприймає Україну як незалежну державу, розглядаючи її виключно як джерело ресурсів і військовий плацдарм. На його думку, всі країни регіону стикаються з однаковою загрозою, що виходить від одного джерела дестабілізації — Росії.

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Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

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