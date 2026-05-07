Росія оголосила про припинення бойових дій на фронті

Міноборони РФ заявило про нібито тимчасове припинення бойових дій та пригрозило новини ударами по Україні та Києву в разі "порушень" режиму тиші.

https://glavred.net/war/rossiya-obyavila-o-prekrashchenii-boevyh-deystviy-na-fronte-10762868.html Посилання скопійоване

Росія оголосила перемир'я для святкування 9 травня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Про що йдеться у матеріалі:

Анонсоване РФ перемир'я почне діяти з 00:00 8 травня

Міноборони РФ пригрозило "відповіддю", якщо Україна порушить режим тиші

В РФ вкотре закликали дипломатів та цивільних "своєчасно покинути Київ"

Країна-агресорка Росія оголосила про початок перемир'я у війні проти України з 00:00 8 травня до 10 травня. Про це йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

У Міноборони РФ уточнили, що на визначений період усі російські угруповання в зоні так званої "спеціальної військової операції" нібито повністю припинять бойові дії.

відео дня

Також там повідомили про зупинку ракетних і артилерійських ударів, застосування високоточної далекобійної зброї морського та повітряного базування, а також ударних безпілотників по позиціях ЗСУ та об’єктах інфраструктури, пов’язаних із військово-промисловим комплексом і армією України в глибині її території.

У російському відомстві при цьому закликали Україну діяти аналогічно та дотримуватися режиму тиші. Водночас там попередили, що у разі порушення цього режиму або спроб ударів по російській території Збройні сили РФ нібито дадуть "адекватну відповідь".

"Також нагадуємо, що в разі спроб київського режиму зірвати святкування 81-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні в Москві, Збройні Сили Російської Федерації завдадуть масованого ракетного удару по центру Києва. Ще раз попереджаємо цивільне населення Києва та співробітників іноземних дипломатичних представництв про необхідність своєчасно покинути місто", - цинічно погрожують в російському оборонному відомстві.

Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Яка ціль російський погроз - думка експерта

Як писав Главред, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що російська ініціатива щодо так званого перемир’я на 9 травня та супутні погрози Україні мають радше пропагандистський і шантажний характер, ніж свідчать про реальне прагнення до миру. Про це він сказав в інтерв'ю Oboz.ua.

За словами дипломата, нинішня риторика Кремля демонструє обмеженість його інструментів впливу. Він зазначив, що оголошене Росією "перемир’я" на 8–9 травня разом із погрозами ударів у разі "зриву святкувань" більше схоже на ультиматум. Огризко також не виключив, що Москва може використати цю ситуацію для внутрішньої пропаганди.

"У Путіна фактично не залишається нічого іншого, як лякати і шантажувати. Це його остання карта, тому що всі інші він уже програв", – наголосив Огризко.

Перемир'я 9 травня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна не планує дотримуватися умов перемир’я, оголошеного Росією на період 8–9 травня з нагоди святкування Дня перемоги. Про це в коментарі для Kyiv Independent повідомив високопоставлений український посадовець.

Президент Володимир Зеленський у відповідь на порушення Росією перемир'я з 6 травня зазначив, що з дня на день Україна відповість Росії.

До цього Зеленський спростував інформацію про нібито погоджене між США та Росією припинення вогню на 9 травня. За його словами, Київ не отримував жодних офіційних пропозицій із цього приводу.

Інші новини:

Про джерело: Міністерство оборони Росії Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред