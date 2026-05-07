Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росія оголосила про припинення бойових дій на фронті

Юрій Берендій
7 травня 2026, 19:01оновлено 7 травня, 19:37
google news Підпишіться
на нас в Google
Міноборони РФ заявило про нібито тимчасове припинення бойових дій та пригрозило новини ударами по Україні та Києву в разі "порушень" режиму тиші.
Росія оголосила про припинення бойових дій на фронті
Росія оголосила перемир'я для святкування 9 травня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Про що йдеться у матеріалі:

  • Анонсоване РФ перемир'я почне діяти з 00:00 8 травня
  • Міноборони РФ пригрозило "відповіддю", якщо Україна порушить режим тиші
  • В РФ вкотре закликали дипломатів та цивільних "своєчасно покинути Київ"

Країна-агресорка Росія оголосила про початок перемир'я у війні проти України з 00:00 8 травня до 10 травня. Про це йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

У Міноборони РФ уточнили, що на визначений період усі російські угруповання в зоні так званої "спеціальної військової операції" нібито повністю припинять бойові дії.

відео дня

Також там повідомили про зупинку ракетних і артилерійських ударів, застосування високоточної далекобійної зброї морського та повітряного базування, а також ударних безпілотників по позиціях ЗСУ та об’єктах інфраструктури, пов’язаних із військово-промисловим комплексом і армією України в глибині її території.

У російському відомстві при цьому закликали Україну діяти аналогічно та дотримуватися режиму тиші. Водночас там попередили, що у разі порушення цього режиму або спроб ударів по російській території Збройні сили РФ нібито дадуть "адекватну відповідь".

"Також нагадуємо, що в разі спроб київського режиму зірвати святкування 81-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні в Москві, Збройні Сили Російської Федерації завдадуть масованого ракетного удару по центру Києва. Ще раз попереджаємо цивільне населення Києва та співробітників іноземних дипломатичних представництв про необхідність своєчасно покинути місто", - цинічно погрожують в російському оборонному відомстві.

Росія оголосила про припинення бойових дій на фронті
Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Яка ціль російський погроз - думка експерта

Як писав Главред, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що російська ініціатива щодо так званого перемир’я на 9 травня та супутні погрози Україні мають радше пропагандистський і шантажний характер, ніж свідчать про реальне прагнення до миру. Про це він сказав в інтерв'ю Oboz.ua.

За словами дипломата, нинішня риторика Кремля демонструє обмеженість його інструментів впливу. Він зазначив, що оголошене Росією "перемир’я" на 8–9 травня разом із погрозами ударів у разі "зриву святкувань" більше схоже на ультиматум. Огризко також не виключив, що Москва може використати цю ситуацію для внутрішньої пропаганди.

"У Путіна фактично не залишається нічого іншого, як лякати і шантажувати. Це його остання карта, тому що всі інші він уже програв", – наголосив Огризко.

Перемир'я 9 травня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна не планує дотримуватися умов перемир’я, оголошеного Росією на період 8–9 травня з нагоди святкування Дня перемоги. Про це в коментарі для Kyiv Independent повідомив високопоставлений український посадовець.

Президент Володимир Зеленський у відповідь на порушення Росією перемир'я з 6 травня зазначив, що з дня на день Україна відповість Росії.

До цього Зеленський спростував інформацію про нібито погоджене між США та Росією припинення вогню на 9 травня. За його словами, Київ не отримував жодних офіційних пропозицій із цього приводу.

Інші новини:

Про джерело: Міністерство оборони Росії

Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
перемир'я війна в Україні 9 травня новини України Перемир'я 9 травня
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія оголосила про припинення бойових дій на фронті

Росія оголосила про припинення бойових дій на фронті

19:01Війна
В МВС назвали дати можливого масованого удару РФ по Києву - ЗМІ

В МВС назвали дати можливого масованого удару РФ по Києву - ЗМІ

18:27Війна
Найбільша ганьба Росії за 20 років: як парад у Москві став пасткою для Путіна

Найбільша ганьба Росії за 20 років: як парад у Москві став пасткою для Путіна

18:05Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 7 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Температура різко знизиться: в Україні почнеться період дощів та гроз

Температура різко знизиться: в Україні почнеться період дощів та гроз

Помідори ростуть як на дріжджах: що покласти в лунку під час посадки

Помідори ростуть як на дріжджах: що покласти в лунку під час посадки

Часник виросте великим, а листя не пожовтіє: секрет підживлення у травні

Часник виросте великим, а листя не пожовтіє: секрет підживлення у травні

З 7 травня починається фінансова полоса: на три знаки зодіаку чекає фінансовий успіх

З 7 травня починається фінансова полоса: на три знаки зодіаку чекає фінансовий успіх

Останні новини

19:38

Камери знайшли навіть у спальні: сусід, якому довіряли, стежив за родиною

19:27

З 7 травня три знаки зодіаку будуть горнути гроші лопатою - хто вони

19:24

Навіщо додавати корицю у воду для миття підлоги: новий тренд еко-прибирання

19:10

Пауза чи пастка: навіщо РФ говорить про перемир’я - КопитькоПогляд

19:03

Чому категорично не можна ставити бузок у спальні: більшість навіть не здогадується

Штрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідченняШтрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідчення
19:01

Росія оголосила про припинення бойових дій на фронті

18:55

Залужний запропонував "розумну" мобілізацію: названо три моделі, подробиці

18:43

Заборонені слова перед дзеркалом: що не можна казати своєму відображенню

18:31

"Я в Києві": чоловік популярної блогерки відповів на закиди щодо виїзду з УкраїниВідео

Реклама
18:31

Подорожі в часі можливі: несподіване відкриття вчених

18:27

В МВС назвали дати можливого масованого удару РФ по Києву - ЗМІ

18:05

Найбільша ганьба Росії за 20 років: як парад у Москві став пасткою для Путіна

17:55

Що обов'язково треба зробити з тюльпанами після цвітіння: секрет від садівників

17:50

Як знайти свій стиль: нестандартні поради стилістки, які врятують будь-який гардеробВідео

17:35

Гривня раптово перейшла у ріст: новий курс валют на 8 травня

17:19

Умєров поїхав до США на переговори: Зеленський поставив перед ним три завдання

17:19

Як позбутися капустянки без хімії: одна хитрість рятує весь городВідео

16:57

ХIV Книжковий Арсенал не за горами: розповідаємо про подію новини компанії

16:45

ЗСУ уразили ракетний корабель "Каракурт": подробиці удару в глибокому тилу РФ

16:40

Ідеальні сусіди: що посадити поруч з огірками для збільшення врожаюВідео

Реклама
16:38

Скільки кави сипати на чашку, щоб смак був як у кав’ярні - точні пропорції

16:23

Чому 8 травня не можна позичати хліб і сіль: яке церковне свято

16:17

Кирило Буданов: Боротьба за правду є питанням нашої стратегічної переваги

16:08

Град, грози та шквали налетять на Львівщину: коли очікується сильна негода

16:07

"Це мене зламало": Панеттьєрі розкрила причину скасування весілля з Кличком

15:38

Удар по кораблю РФ з "Калібрами": в ВМС заявили про "чорноморське прокляття"

15:35

Як позбутися мух на кухні: один простий продукт зупинить навалу комах

15:21

Як легко позбутися пенька: звичайний засіб творить диваВідео

15:17

Насуваються сильні грози: синоптики попередили про негоду на Тернопільщині

15:16

Коли в Україні відзначатимуть День вишиванки у 2026 році: дата щороку змінюється

14:49

РФ зібралася атакувати Київ і вимагає перемир'я: коли можливий удар і чого чекатиФото

14:41

Понад 1500 кілометрів від кордону: Зеленський заявив про успішні удари по Пермі

14:37

Слів "переписка" та "переписуватися" немає в українській мові: як сказати правильно

14:26

"Боролася з важкою хворобою": пішла з життя зірка "Спіймати Кайдаша"

13:54

Швидко приживеться: як підготувати розсаду перед висадкою, щоб вона не згоріла

13:51

Євробачення 2026: Фінляндії дозволили порушити правило

13:50

Кущі ломитимуться від ягід: чим підживити малину у травні

13:43

Нова пародія від Юрія Великого та музичні сюрпризи: що "Вечірній Квартал" покаже у премʼєрних концертах

13:40

Спів, що об’єднує: прем’єра оновленого "Караоке на майдані" на ТЕТ

13:28

"Перейшов межу": Джолі здобула розгромну перемогу над Піттом

Реклама
13:24

"З дня на день": Зеленський заінтригував заявою про відповідь на атаки РФ

13:22

У якому віці люди почуваються щасливішими: несподіване поясненняВідео

13:21

Навіщо класти лимонні шкірки в авто: проста хитрість, яку знають не всіВідео

13:13

У Москві вводять цифрову блокаду: інтернет та СМС не працюватимуть

12:55

Гороскоп Таро на завтра, 8 травня: Овнам — опора, Ракам — менше помилок

12:51

Не можуть загасити: на Чернігівщині через агресію РФ спалахнула масштабна пожежа

12:29

Дружина Роналду продемонструвала надзвичайно рідкісну сумку вартістю майже 4 млн

12:21

В РФ пригрозили Україні "масованим ракетним ударом" і назвали ціль

12:18

Китайський гороскоп на завтра, 8 травня: Собакам — ревнощі, Козлам — агресія

12:18

Димохід очиститься сам: що потрібно спалити в печі, щоб прибрати сажуВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти