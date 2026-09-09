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ВМС вдарили ракетою "Нептун" по фрегату РФ "Адмірал Ессен" - почалась пожежа

Юрій Берендій
9 вересня 2026, 17:46оновлено 9 вересня, 18:27
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ВМС України вдарили "Нептуном" по "Адміралу Ессену" в Новоросійську в ніч на 9 вересня.
ВМС вдарили ракетою
В ВМС розкрили нові деталі удару по Новоросійську / Колаж: Главред, фото: Сили оборони півдня України, Міноборони України

Ключові тези:

  • ВМС України уразили фрегат "Адмірал Ессен" у Новоросійську
  • Для удару військові моряки застосували ракету "Нептун"
  • Атака сталася в ніч на 9 вересня

Військово-Морські Сили ЗС України в ніч на 9 вересня уразили російський фрегат "Адмірал Ессен" у Новоросійську. Для атаки українські військові моряки застосували ракету "Нептун". Про це повідомила пресслужба Військово-Морських Сил ЗС України.

відео дня

Удару завдали в межах операції Сил оборони України по військовій інфраструктурі російських окупантів у Новоросійську. За даними ВМС, під час атаки також були уражені інші військові об’єкти ворога.

"Військові моряки "Нептуном" поцілили в носій крилатих ракет "Калібр" фрегат "Адмірал Ессен". Кожна така уражена ціль – врятовані життя мирних громадян України", - повідомили у ВМС ЗС України.

Допис ВМС України у Facebook
Допис ВМС України у Facebook / Скріншот

"Адмірал Ессен" входить до складу Чорноморського флоту РФ та є носієм крилатих ракет "Калібр". Українські військові наголошують, що удари по таких цілях мають на меті послаблення можливостей російського флоту завдавати ударів по Україні.

"ВМС ЗС України разом із побратимами системно зменшують бойові спроможності російського флоту, змушуючи його відходити все далі від українського узбережжя", - заявили у пресслужбі ВМС ЗС України.

Також в ГУР МО повідомили, що ударів по фрегату на палубній надбудові "Ессена" виникла пожежа.

ВМС вдарили ракетою
Ракета "Нептун" / Інфографіка: Главред

Чому Україна має продовжувати бити по Новоросійську - думка експерта

Україна може системними ударами по російській енергетичній інфраструктурі суттєво ускладнити експорт нафти й газу з РФ, що створить додаткові проблеми для фінансування війни. Одним із ключових напрямків такого тиску експерт називає російські нафтові порти, зокрема Новоросійськ. Про це повідомив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" та експерт з міжнародної енергетичної політики Михайло Гончар у коментарі Главреду.

"Це не означає, що потрібно тотально рознести Новоросійськ, Усть-Лугу чи Приморськ. Регулярні прицільні удари призведуть до того, що танкери для завантаження нафтою просто перестануть приходити в Росію, тому що ніхто не захоче ризикувати. А ті перевізники, які захочуть ризикувати, вимагатимуть шалених страховок, шалених ставок фрахту. І при цих ставках експорт втратить свій бізнесовий сенс", - вказав Гончар.

Окремою проблемою для Москви може стати ситуація на самому початку ланцюга - видобуток. Якщо Росія втратить частину можливостей для реалізації сировини за кордоном, надлишок нафти доведеться десь накопичувати, однак ресурси для зберігання обмежені.

У такому сценарії, за оцінкою експерта, Москва може бути змушена поступово скорочувати видобуток і консервувати свердловини. Саме це може перетворити проблеми з експортом на значно глибшу кризу для російського енергетичного сектору.

ВМС вдарили ракетою
Порт Новоросійськ / Інфографіка: Главред

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Головне управління розвідки МО України інформувало, що у ніч на 9 вересня Сили оборони завдали удару по фрегату "Адмірал Ессен" у Новоросійську. Зазначили, що удар по фрегату "Адмірал Ессен" виконували оператори Департаменту активних дій ГУР спільно з іншими підрозділами ЗСУ.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") повідомив про участь СБС у нічній операції проти Новоросійська. Він додав, що внаслідок удару по Новоросійську вдалось уразити низку військових плавзасобів та ракетоносіїв. За його даними, також були уражені палубний винищувач Су-33, гелікоптер Мі-8 та радіолокаційні комплекси "Каста 2Е2" і 92Н6.

До цього 8 вересня губернатор Саратовської області Роман Бусаргін попередив про загрозу з боку БПЛА і підтвердив наявність пошкоджень цивільної інфраструктури після нічної атаки. Місцева влада відзначила, що атака на Саратовський НПЗ призвела до вибухів та пожежі. Саратовський НПЗ має потужність переробки 4,8 млн тонн і входить до структури "Роснафти" від 2013 року.

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Про джерело: Військово-морські сили України

На балансі ВМС ЗСУ понад 50 бойових і десантних кораблів, катерів, допоміжних і спеціальних суден, розділених на дві бригади надводних кораблів, а також два дивізіони кораблів охорони і забезпечення, і дивізіон пошуково-рятувальних суден, пише Вікіпедія.

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