У Ленінградській області РФ - масштабна пожежа: ГУР уразило 'Новатек-Усть-Луга'

Комплекс розрахований на фракціонування та переробку близько 8 млн тонн газового конденсату на рік.

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ГУР уразило "Новатек-Усть-Луга" / Колаж: Главред, фото: ГУР, скриншот

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ГУР уразило "Новатек-Усть-Луга" в Ленінградській області РФ

На заводі після удару спалахнула масштабна пожежа

Уражено ключові елементи нафтової установки та обладнання

1 вересня 2026 року оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем ГУР МО України в межах спільної із Силами оборони України deepstrike-операції уразили комплекс "Новатек-Усть-Луга" в Ленінградській області Росії.

Як повідомили в Головному управлінні розвідки МО України, під час операції були уражені ключові елементи установки для переробки нафти та технологічне обладнання.

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Після удару на території заводу спалахнула масштабна пожежа.

"Уражено ключові елементи установки для переробки нафти та технологічне обладнання - на заводі, що живить злочинну війну проти України, спалахнула масштабна пожежа", - йдеться в повідомленні.

ГУР МО / Інфографіка: Главред

Що відомо про "Новатек-Усть-Луга"

"Новатек-Усть-Луга" - виробничо-перевалочний комплекс у Ленінградській області РФ, призначений для фракціонування та переробки стабільного газового конденсату. Його потужність становить майже 8 млн тонн сировини на рік. Продукція комплексу використовується у воєнно-економічній діяльності Росії та залучена до забезпечення потреб російських збройних сил.

Удари вглиб РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 1 вересня дрони атакували кілька регіонів Росії. У Ленінградській області після серії ударів загорівся великий торговий морський порт. У Самарській області РФ повідомляється про серію вибухів і влучань у Тольятті. Також дрони долетіли до Москви.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем у ніч проти 30 серпня завдали ударів по низці військових об’єктах РФ на аеродромах Єйськ та Міллерово. За даними СБС, уражено 8 цілей, зокрема ЗРГК "Панцир-С1", чотири РЛС, склади авіаційного озброєння та боєприпасів і технічно-експлуатаційну частину.

Крім того, в ніч на 30 серпня у країні-агресорі Росії прогриміли вибухи. Дрони атакували кілька областей РФ, серед них і Ленінградська. У місті Кіриші місцеві мешканці помідомили про приліт на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез". Монітори зауважили, що це один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії.

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Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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