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У Ленінградській області РФ - масштабна пожежа: ГУР уразило "Новатек-Усть-Луга"

Інна Ковенько
1 вересня 2026, 17:22
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Комплекс розрахований на фракціонування та переробку близько 8 млн тонн газового конденсату на рік.
У Ленінградській області РФ - масштабна пожежа: ГУР уразило 'Новатек-Усть-Луга'
ГУР уразило "Новатек-Усть-Луга" / Колаж: Главред, фото: ГУР, скриншот

Головне:

  • ГУР уразило "Новатек-Усть-Луга" в Ленінградській області РФ
  • На заводі після удару спалахнула масштабна пожежа
  • Уражено ключові елементи нафтової установки та обладнання

1 вересня 2026 року оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем ГУР МО України в межах спільної із Силами оборони України deepstrike-операції уразили комплекс "Новатек-Усть-Луга" в Ленінградській області Росії.

Як повідомили в Головному управлінні розвідки МО України, під час операції були уражені ключові елементи установки для переробки нафти та технологічне обладнання.

відео дня

Після удару на території заводу спалахнула масштабна пожежа.

"Уражено ключові елементи установки для переробки нафти та технологічне обладнання - на заводі, що живить злочинну війну проти України, спалахнула масштабна пожежа", - йдеться в повідомленні.

ГУР МО
ГУР МО / Інфографіка: Главред

Що відомо про "Новатек-Усть-Луга"

"Новатек-Усть-Луга" - виробничо-перевалочний комплекс у Ленінградській області РФ, призначений для фракціонування та переробки стабільного газового конденсату. Його потужність становить майже 8 млн тонн сировини на рік. Продукція комплексу використовується у воєнно-економічній діяльності Росії та залучена до забезпечення потреб російських збройних сил.

Удари вглиб РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 1 вересня дрони атакували кілька регіонів Росії. У Ленінградській області після серії ударів загорівся великий торговий морський порт. У Самарській області РФ повідомляється про серію вибухів і влучань у Тольятті. Також дрони долетіли до Москви.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем у ніч проти 30 серпня завдали ударів по низці військових об’єктах РФ на аеродромах Єйськ та Міллерово. За даними СБС, уражено 8 цілей, зокрема ЗРГК "Панцир-С1", чотири РЛС, склади авіаційного озброєння та боєприпасів і технічно-експлуатаційну частину.

Крім того, в ніч на 30 серпня у країні-агресорі Росії прогриміли вибухи. Дрони атакували кілька областей РФ, серед них і Ленінградська. У місті Кіриші місцеві мешканці помідомили про приліт на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез". Монітори зауважили, що це один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії.

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Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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