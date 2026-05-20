Ключова галузь доходів РФ страждає: експерт розповів про наслідки ударів ЗСУ

Погіршує для Росії ситуацію те, що Путін усі прибутки спрямовує на війну.

Головне джерело доходів РФ ослаблене

Що повідомив Гардус:

Нафтова галузь РФ страждає від ударів ЗСУ

Темп видобудку нафти в Росії поступово падає

Після закінчення війни в Україні повністю відновити нафтову галузь РФ буде складно

Україна активізувала удари по стратегічно важливих об'єктах на території країни-агресорки Росії. Серед пріоритетних цілей - НПЗ та порти, внаслідок ударів по яких в РФ все менше можливостей для видобутку нафти та заробітку грошей.

Для російської нафтової галузі це дуже тривожна тенденція. Про це в інтервʼю Главреду розповів фахівець із питань комунікації, партнерства та інтеграції до ЄС у Razom We Stand Максим Гардус.

За його словами, Росія зараз через санкції та відсутність доступу до західного обладнання і технологій скорочує інвестиції. Путін фактично змушує компанії віддавати усі гроші на війну.

НПЗ в Росії

"У них залишається мало коштів на розвиток за рахунок ренти, податків на видобуток корисних копалин, дивідендів та інших механізмів. Це вже відчутно, адже ми бачимо, що темпи буріння у Росії знижуються, хоча вона засекречує статистику, але деякі дані іноді публікуються", - зауважив експерт.

Підтримувати темп видобутку нафти РФ навряд чи вдасться

За останні 4 роки у Росії не було знайдено жодного великого родовища - лише малі та середні. А для того, щоби підтримувати темп видобутку, потрібно постійно шукати нові, так як старі з часом вичерпуються.

Це дає негативні наслідки для нафтової галузі РФ. Поки що системне скорочення видобутку не є катастрофою для Кремля, але системні негативні явища накопичуються і з них буде дуже важко вийти навіть після завершення війни.

Як удари ЗСУ впливають на роботу російських НПЗ

Главред писав, що за даними джерел Reuters, Московський нафтопереробний завод тимчасово зупинив роботу після удару українського дрона, який стався минулими вихідними.

Зазначається, що збитки від атаки були мінімальними, проте керівництво підприємства вирішило призупинити виробництво з метою безпеки та перевірки обладнання.

Удари по НПЗ Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 19 травня під атакою опинилися щонайменше чотири міста Росії. Серед них Ярославль, де ціллю удару став НПЗ. Підтверджено ураження на землі.

Напередодні, в ніч на 15 травня, в російській Рязані пролунали потужні вибухи. У місті вирувала пожежа та сильне задимлення. Під атаку дронів потрапив рязанський НПЗ.

Раніше, у ніч на 8 травня, фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ відпрацювали по НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" та лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Перм" у країні-агресорці Росії.

Про персону: Максим Гардус Максим Гардус - український аналітик та експерт з енергетичної політики та санкцій. Спеціалізується на питаннях нафтового ринку, міжнародних енергетичних відносин і впливу санкцій на російську економіку. Працює експертом аналітичного центру Razom We Stand, який просуває ідею глобальної відмови від російських енергоносіїв і зміцнення енергетичної стійкості демократичних країн. Має значний досвід у сфері стратегічних комунікацій та медіа, регулярно коментує енергетичні теми для українських та міжнародних ЗМІ. Відомий як фахівець, здатний доступно пояснювати складні енергетичні та економічні процеси, роблячи акцент на питаннях енергетичної безпеки.

