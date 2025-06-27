Чи отримає Україна ракети для Patriot: у Білому домі розповіли про домовленості

Керолайн Левітт заявила, що з приводу ракет для ЗРК Patriot має висловитися сам Дональд Трамп.

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Зеленський і Трамп говорили про постачання Україні ракет до Patriot / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Вікіпедія

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Що сказали в Білому домі про передачу Україні додаткових ракет Patriot

Прессекретарка адміністрації президента США Керолайн Левітт не стала коментувати можливість передачі Україні додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Під час брифінгу у Вашингтоні вона заявила, що це питання залишилося в межах особистої розмови між президентами США та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

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Левітт підкреслила, що з цього приводу має висловитися глава Білого дому.

"Я дозволю президенту [Трампу] висловитися з цього приводу. Це була приватна розмова між ним і президентом Зеленським, але зустріч була гарною", - сказала вона.

Левітт підкреслила, що зустріч двох лідерів мала конструктивний характер і була спрямована на пошук шляхів досягнення миру.

"Це була зустріч, спрямована на прогрес, і президент, як він неодноразово говорив, хоче, щоб ця війна закінчилася", - додала прес-секретар Білого дому.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Зустріч Трампа і Зеленського - останні новини

Як писав Главред, 25 червня Зеленський і Трамп провели зустріч. За даними ЗМІ, вона тривала 45 хвилин. При цьому запланованого спілкування з пресою не відбулося.

За словами Зеленського, він обговорив із Трампом закупівлю американських систем ППО для прикриття міст, людей, церков та інфраструктури.

Президент США Дональд Трамп на підсумковій пресконференції після саміту НАТО в Гаазі заявив, що прагне завершити війну в Україні, однак поки що не обговорював перемир'я з Володимиром Зеленським.

Зазначимо, голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк повідомив, що Україна може отримати від США п'ять зенітно-ракетних комплексів Patriot, які раніше перебували на озброєнні Ізраїлю.

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