'Путін точно не перемагає': Зеленський розкрив нові деталі розмови з Трампом

Зеленський розповів нові подробиці розмови з Дональдом Трампом під час саміту НАТО, зокрема щодо оборонної підтримки України та ситуації на фронті.

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Зеленський розкрив нові деталі розмови з Трампом / Колаж Главред, фото: Telegram/Zelenskiy

Про що сказав Зеленський:

Президенти обговорили ситуацію на Близькому Сході

Україна готова закупляти американське озброєння

Путін точно не перемагає

Президент України Володимир Зеленський розкрив нові деталі переговорів з президентом США Дональдом Трампом в рамках саміту НАТО в Гаазі. Відповідний допис Зеленський поширив у Telegram.

Зеленський повідомив, що під час розмови з Дональдом Трампом привітав його з успішною операцією на Близькому Сході, яка, за його словами, ослабила не лише ядерну програму противника, а й їхнє виробництво дронів.

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Президенти також обговорили питання захисту українських громадян, зокрема придбання американських систем ППО для оборони міст, цивільної інфраструктури та релігійних об'єктів. Зеленський зазначив, що Україна готова закупити ці системи та підтримати американських виробників озброєння, а також не виключив можливість спільного виробництва дронів.

"Розповів президенту і про те, як пройшли зустрічі технічної команди в Стамбулі та обміни полоненими й загиблими. Росія передала нам трупи своїх же загиблих. Зараз у Києві проводять експертизи, щоб знайти їхніх рідних. Поговорили про ситуацію на полі бою. Путін точно не перемагає. Представив президенту фактаж того, що реально відбувається на землі. Дякую за зустріч і підтримку. Дякую за дійсно хороші слова про наших людей. Будемо працювати далі", - резюмував Зеленський.

Саміт НАТО в Гаазі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що не має довіри до президента Росії Володимира Путіна, оскільки неодноразово стикався з його неправдою під час особистих зустрічей.

Президент США Дональд Трамп під час пресконференції на саміті НАТО в Гаазі запевнив, що прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні та розповів деталі переговорів із Зеленським.

Тим часом, попри заклики світових лідерів до запровадження жорсткіших санкцій проти Росії, президент Трамп не поспішає карати Кремль за агресію проти України. Як пояснив держсекретар США Марко Рубіо, на його думку, "ще не настав відповідний момент".

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Що таке саміт НАТО? Саміт НАТО — це зустріч на вищому рівні, одна з платформ співпраці глав держав та голів урядів країн-членів Північноатлантичного альянсу де оцінюють і вирішують стратегічний напрямок діяльності Альянсу, пише Вікіпедія.

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