Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Путін точно не перемагає": Зеленський розкрив нові деталі розмови з Трампом

Юрій Берендій
25 червня 2025, 19:28
176
Зеленський розповів нові подробиці розмови з Дональдом Трампом під час саміту НАТО, зокрема щодо оборонної підтримки України та ситуації на фронті.
'Путін точно не перемагає': Зеленський розкрив нові деталі розмови з Трампом
Зеленський розкрив нові деталі розмови з Трампом / Колаж Главред, фото: Telegram/Zelenskiy

Про що сказав Зеленський:

  • Президенти обговорили ситуацію на Близькому Сході
  • Україна готова закупляти американське озброєння
  • Путін точно не перемагає

Президент України Володимир Зеленський розкрив нові деталі переговорів з президентом США Дональдом Трампом в рамках саміту НАТО в Гаазі. Відповідний допис Зеленський поширив у Telegram.

Зеленський повідомив, що під час розмови з Дональдом Трампом привітав його з успішною операцією на Близькому Сході, яка, за його словами, ослабила не лише ядерну програму противника, а й їхнє виробництво дронів.

відео дня

Президенти також обговорили питання захисту українських громадян, зокрема придбання американських систем ППО для оборони міст, цивільної інфраструктури та релігійних об'єктів. Зеленський зазначив, що Україна готова закупити ці системи та підтримати американських виробників озброєння, а також не виключив можливість спільного виробництва дронів.

"Розповів президенту і про те, як пройшли зустрічі технічної команди в Стамбулі та обміни полоненими й загиблими. Росія передала нам трупи своїх же загиблих. Зараз у Києві проводять експертизи, щоб знайти їхніх рідних. Поговорили про ситуацію на полі бою. Путін точно не перемагає. Представив президенту фактаж того, що реально відбувається на землі. Дякую за зустріч і підтримку. Дякую за дійсно хороші слова про наших людей. Будемо працювати далі", - резюмував Зеленський.

Саміт НАТО в Гаазі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що не має довіри до президента Росії Володимира Путіна, оскільки неодноразово стикався з його неправдою під час особистих зустрічей.

Президент США Дональд Трамп під час пресконференції на саміті НАТО в Гаазі запевнив, що прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні та розповів деталі переговорів із Зеленським.

Тим часом, попри заклики світових лідерів до запровадження жорсткіших санкцій проти Росії, президент Трамп не поспішає карати Кремль за агресію проти України. Як пояснив держсекретар США Марко Рубіо, на його думку, "ще не настав відповідний момент".

Інші новини:

Що таке саміт НАТО?

Саміт НАТО — це зустріч на вищому рівні, одна з платформ співпраці глав держав та голів урядів країн-членів Північноатлантичного альянсу де оцінюють і вирішують стратегічний напрямок діяльності Альянсу, пише Вікіпедія.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    Володимир Зеленський Дональд Трамп
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    Україна створила нову зброю, яка б'є на 60 км, але є нюанс: ЗМІ розкрили деталі

    Україна створила нову зброю, яка б'є на 60 км, але є нюанс: ЗМІ розкрили деталі

    20:12Війна
    Україну атакує грозовий шторм: які регіони заливатимуть дощі

    Україну атакує грозовий шторм: які регіони заливатимуть дощі

    19:37Синоптик
    "Путін точно не перемагає": Зеленський розкрив нові деталі розмови з Трампом

    "Путін точно не перемагає": Зеленський розкрив нові деталі розмови з Трампом

    19:28Війна
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Карта Deep State онлайн за 25 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 25 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Гороскоп на завтра 26 червня: Стрільцям - особлива зустріч, Близнюкам - труднощі

    Гороскоп на завтра 26 червня: Стрільцям - особлива зустріч, Близнюкам - труднощі

    Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 червня (оновлюється)

    Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 червня (оновлюється)

    Гороскоп Таро на завтра 26 червня: Овен - попередження, Рак - нещасний випадок

    Гороскоп Таро на завтра 26 червня: Овен - попередження, Рак - нещасний випадок

    Як легко почистити гору молодої картоплі за три хвилини - лайфхак

    Як легко почистити гору молодої картоплі за три хвилини - лайфхак

    Останні новини

    20:12

    Україна створила нову зброю, яка б'є на 60 км, але є нюанс: ЗМІ розкрили деталі

    20:04

    Таємна дружина, секретна дитина: Джеджула розкрив деталі нового шлюбу із загадковою незнайомкою

    20:02

    Російські мільярди на ППО України: Умєров розкрив, що отримає Україна від Британії

    19:52

    Як зберегти петрушку на зиму без втрати користі: метод, про який знають одиниціВідео

    19:37

    Україну атакує грозовий шторм: які регіони заливатимуть дощі

    Загородній: США рубають щупальця Росії – Іран і Білорусь, зростання цін на нафту РФ не врятуєЗагородній: США рубають щупальця Росії – Іран і Білорусь, зростання цін на нафту РФ не врятує
    19:28

    "Путін точно не перемагає": Зеленський розкрив нові деталі розмови з Трампом

    19:12

    "Російський дятел" замовк: що приховувала секретна база "Чорнобиль-2"Відео

    19:10

    Трамп влаштував істерику від своїх постійних невдач і провалівПогляд

    18:54

    "Я йому не довіряю": генсек НАТО зізнався, як Путін йому неодноразово брехав

    Реклама
    18:39

    Чи можна подружжю жити із батьками: важливе застереження від священникаВідео

    18:11

    Трамп зробив відверту заяву про розмову з Зеленським - що тепер чекає на українців

    18:10

    "Ось ми і зустрілися": Олександра Кучеренко заінтригувала таємною зустріччю

    17:46

    "Ядерний удар абощо": експерт сказав, що буде з цінами на нафту до кінця червня

    17:38

    Росія нападе на НАТО: генсек Рютте назвав терміни початку великої війни

    17:29

    Випробування для сильних: які 4 знаки пройдуть через кризи до кінця 2025

    17:26

    Збирав там друзів-олігархів: що сталось із таємною дачею Януковича під Києвом

    16:43

    Покарають на більш ніж 100$: в Україні стали жорсткішими правила паркування

    16:43

    Трамп і Зеленський провели переговори: перші подробиці зустрічі

    16:40

    Євро "здав позиції" після рекордного стрибка, долар пішов у піке: новий курс валют

    16:31

    Країни НАТО ухвалили підсумкову декларацію: як тепер змінилась роль України та РФ

    Реклама
    16:04

    Припинення вогню в Україні: в Путіна заговорили про мирний меморандум

    16:03

    Літо переверне життя трьох знаків зодіаку з ніг на голову: хто у списку

    16:00

    Штрафи від ТЦК: названо області-лідери за кількістю проваджень

    15:49

    У НАТО висловилися про Україну і вказали на небезпечний момент

    15:48

    Не просто звичка: чому водії вимикають музику в авто під час паркування

    15:40

    У РФ мало шансів для успіху: в ISW розкрили, чи закінчиться війна у 2025 році

    15:39

    Українці отримають компенсацію за неякісний газ: як добитися перерахунку

    15:23

    "Великий прорив": Рютте назвав головне рішення, яке буде ухвалене на саміті НАТО

    15:20

    Місячний календар стрижок на липень 2025 року

    15:10

    Нова українська класика: хто створив перший "військовий" костюм для Зеленського, і скільки коштував образВідео

    14:56

    Померла зірка "Санта-Барбари" та "Доктора Хауса

    14:45

    Чому у вчителів відпустка 56 днів: як надається відпустка педагогам

    14:39

    Про пил та подряпини на підлозі можна забути: один засіб вимиє усе до блиску

    14:35

    Де 3 відмінності між совами: лише "справжній детектив" відгадає за 9 секунд

    14:06

    "Ще не час": у США сказали, чому Трамп не поспішає карати Росію санкціями

    14:03

    "Обговоримо його труднощі": Трамп заговорив про підготовку до розмови із Зеленським

    13:50

    Точно не через дефіцит: чому в СРСР використовували волосся замість ниток

    13:42

    Ворог знищує інфраструктуру: Костянтинівка - на межі гумкатастрофи

    13:13

    Дорослий чоловік: який вигляд має позашлюбний син Меладзе і Джанабаєвої

    13:09

    Склад боєприпасів РФ злетів у повітря: у небо підняли авіацію, територія в облозі

    Реклама
    12:57

    "Я був на межі": Бред Пітт уперше зізнався в алкоголізмі

    12:48

    Чому в англійській "ти" і "ви" — одне слово

    12:18

    Літня спека знову накриє Україну: де розігріє до +34 градусів

    12:14

    Чому 26 червня забороняється виконувати брудну роботу: яке церковне свято

    12:09

    Вирване серце: Тоня Матвієнко розповіла, чому хотіла піти від МірзоянаВідео

    11:54

    "Неприємні дзвіночки": як Трамп діятиме щодо РФ після Ірану

    11:41

    2 признаки того, що вже можна копати молоду картоплю

    11:39

    Гороскоп Таро на завтра 26 червня: Овен - попередження, Рак - нещасний випадок

    11:35

    Несподіване перевтілення: Зеленський уперше одягнув костюмВідео

    11:25

    Волонтерська допомога з вибухівкою: у Харкові агентка РФ підірвала військових

    Новини України
    Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
    Сад та город
    Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
    Мода та краса
    Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
    Новини шоу бізнесу
    ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
    Економіка
    Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
    Рецепти
    Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
    Привітання
    З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
    Культура
    Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти