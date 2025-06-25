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Трамп зробив відверту заяву про розмову з Зеленським - що тепер чекає на українців

Юрій Берендій
25 червня 2025, 18:11оновлено 25 червня, 18:47
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Після саміту НАТО Дональд Трамп розповів про зустріч із Зеленським, поділився думками щодо Путіна та можливої подальшої підтримки США для України.
Трамп зробив відверту заяву про розмову з Зеленським - що тепер чекає на українців
Трамп розкрив деталі переговорів із Зеленським та відповів, чи будуть США підтримувати Україну / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Як Трамп назвав Зеленського після переговорів
  • Що Трамп думає про Путіна і анонс нового ймовірного вторгнення РФ
  • Чи продовжать США підтримувати Україну і чи продадуть ЗРК Patriot

Президент США Дональд Трамп на підсумковій пресконференції після саміту НАТО в Гаазі заявив, що прагне завершити війну в Україні, проте поки не обговорював перемир’я із Володимиром Зеленським. Про це повідомляє The Telegraph.

Главред зібрав головні заяви Трампа в рамках брифінгу за підсумками саміту НАТО.

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Трамп анонсував нову розмову з Путіним

Він підтвердив, що має намір поспілкуватися з Володимиром Путіним і "подивитися, чи можна це закінчити".

"Я збираюся поговорити з Путіним і подивитися, чи зможемо ми це завершити", — наголосив Трамп під час брифінгу.

Як Трамп назвав Зеленського після переговорів

Президент США окремо згадав про свою зустріч з Володимиром Зеленським, зазначивши, що не порушував із ним тему припинення вогню, але зустріч пройшла в теплій атмосфері.

"Ні, ні. Я хотів би знати, як у нього справи. Він був дуже милим. Були складні моменти, але... Він був надзвичайно милим. Зустріч не могла бути приємнішою", — сказав Трамп.

Що Трамп думає про Путіна і анонс нового ймовірного вторгнення РФ

Оцінюючи позицію Кремля, Трамп заявив, що Володимира Путіна "ввели в оману", і російський лідер прагне завершити війну.

"Я знаю одне: він хотів би домовитися. Він хотів би вийти з цієї ситуації, бо для нього це хаос. Він дзвонив днями і сказав: "Чи можу я допомогти тобі з Іраном?" Я відповів: "Ні, ти можеш допомогти мені з Росією", тому що за останні кілька тижнів ми розібралися з Індією і Пакистаном, Косово і Сербією. Ми залагодили ще два конфлікти. Я вважаю Путіна людиною, яку ввели в оману, він заплутався. Путін хотів би завершити війну з Україною. Можливо, у Путіна є територіальні амбіції й за межами України", — заявив Трамп.

Трамп зробив відверту заяву про розмову з Зеленським - що тепер чекає на українців
Російські маріонеткові республіки в Європі / Інфографіка: Главред

Водночас він додав, що ситуація залишається дуже складною.

"Путін — більш складна людина, у мене також були проблеми із Зеленським. Це найскладніша війна", — визнав Трамп.

Також він прокоментував свій відомий вислів про припинення війни за 24 години, назвавши його сарказмом.

"Мої слова про припинення війни на Україні за 24 години — сарказм", — сказав президент.

Чи продовжать США підтримувати Україну і чи продадуть ЗРК Patriot

Щодо подальшої фінансової допомоги Україні, Трамп не дав конкретних обіцянок.

"Щодо грошей для України, побачимо, що буде. Ви знаєте, Володимир Путін повинен припинити цю війну, люди гинуть у дуже великій кількості", — додав президент.

Президент США назвав оцінку втрат у війні за останні дні.

"Минулого тижня вони втратили сім тисяч солдатів, здебільшого солдатів. Але вони також зазнають ударів у Києві та інших містах", — заявив Трамп.

Окремо Трамп згадав про запит Києва на ракети Patriot.

"Вони хочуть отримати ракети для Patriot. Ми подивимося. Вони нам теж потрібні, ми їх постачаємо Ізраїлю, вони дуже ефективні. Звісно, вони хочуть їх отримати. Це дуже хороше питання. Я хочу, щоб ми змогли надати їх", — сказав він.

Трамп зробив відверту заяву про розмову з Зеленським - що тепер чекає на українців
ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Трамп новини - останні заяви Трампа про Україну

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп прибули на саміт НАТО, де вже провели особисту зустріч і переговори. Про це повідомив Зеленський.

До цього, Дональд Трамп виступив із різкою заявою, застерігши американських політиків, які підтримують подальше ведення війни Україною, що їм варто "стежити за язиком", інакше це може мати для них наслідки.

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер зауважив, що Трамп зацікавлений у тому, щоб Україна активно закуповувала озброєння американського виробництва.

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Що відомо про The Telegraph?

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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