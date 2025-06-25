Трамп і Зеленський провели переговори: перші подробиці зустрічі

Зустріч президентів України та США відбулася на полях саміту НАТО в Гаазі.

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Трамп і Зеленський провели переговори / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ОП

Що відомо:

Зеленський і Трамп провели переговори

Зеленський назвав зустріч змістовною

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп прибули на саміт НАТО. Президенти вже зустрілися та провели переговори. Це підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Президент назвав зустріч змістовною та зазначив, що обговорювалися значущі питання.

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"Я дякую пану Президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню і справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу та готовність допомагати наближенню миру. Деталі - пізніше", - сказав Зеленський.

Саміт НАТО в Гаазі - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у робочій вечері лідерів країн-членів НАТО, яка запланована на 24 червня в Гаазі. Як повідомляють джерела Радіо Свобода, участь у заході також очікується з боку президента США Дональда Трампа.

Крім того, під час саміту НАТО в Гаазі очікується повторне підтвердження незмінності курсу України на вступ до Альянсу. Українська делегація також сподівається почути про конкретні дії з боку країн-членів щодо підтримки України.

Водночас, за інформацією Der Spiegel, участь Дональда Трампа в саміті під питанням, адже він може відмовитися від приїзду, якщо держави-члени НАТО не погодяться на збільшення своїх витрат на оборону.

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