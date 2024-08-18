Позитивні новини - Зеленський про доповідь Сирського із лінії фронту

Як сказав президент України Володимир Зеленський, на всіх напрямках на лінії зіткнення наші хлопці "молодці".

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Зеленський розповів про ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скриншот з відео

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті та заявив, що українські бійці показали протягом останніх днів дуже хороші результати. Про це Зеленський повідомив у вечірньому звернення в Telegram.

"Щойно доповідав головком Сирський. І щодо ситуації на сході України, і щодо операції в Курській області, і щодо "обмінного фонду", щодо комплектації наших бригад - комплектації наших резервів: це і снаряди, і зброя. По всіх напрямках наші хлопці - ви молодці", - наголосив президент.

Як сказав президент, під Торецьком наші військові вразили техніку ворога та знищили багато окупантів. Також Зеленський заявив, що внаслідок операції у Курській області Україна може створити буферну зону та відтягнути російські війська з лінії зіткнення.

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"Все, що завдає втрат російській армії, російській державі, їхній оборонці та їхній економіці - все це допомагає нам не допускати розширення війни та наближати справедливе закінчення цієї агресії. Справедливий мир для України", - додав Зеленський.

Операція в Курській області 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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Нагадаємо, американський адмірал Марк Монтгомері заявив, що Керченський міст в Криму є "законною ціллю" України та наголосив, що саме по ньому варто вдарити найближчим часом.

Також раніше стало відомо, що Восьмий полк захопив протитанкову російську гармату МТ-12 "Рапіра", тепер вона працюватиме на ЗСУ і захищатиме Україну.

Нагадаємо, полк "Азов" показав бойового робота, який на передовій виконує завдання.

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