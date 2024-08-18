Позитивні новини - Зеленський про доповідь Сирського із лінії фронту

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті та заявив, що українські бійці показали протягом останніх днів дуже хороші результати. Про це Зеленський повідомив у вечірньому звернення в Telegram.
"Щойно доповідав головком Сирський. І щодо ситуації на сході України, і щодо операції в Курській області, і щодо "обмінного фонду", щодо комплектації наших бригад - комплектації наших резервів: це і снаряди, і зброя. По всіх напрямках наші хлопці - ви молодці", - наголосив президент.
Як сказав президент, під Торецьком наші військові вразили техніку ворога та знищили багато окупантів. Також Зеленський заявив, що внаслідок операції у Курській області Україна може створити буферну зону та відтягнути російські війська з лінії зіткнення.
"Все, що завдає втрат російській армії, російській державі, їхній оборонці та їхній економіці - все це допомагає нам не допускати розширення війни та наближати справедливе закінчення цієї агресії. Справедливий мир для України", - додав Зеленський.
Операція в Курській області
6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.
Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.
Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.
Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".
Війна в Україні - останні новини
Нагадаємо, американський адмірал Марк Монтгомері заявив, що Керченський міст в Криму є "законною ціллю" України та наголосив, що саме по ньому варто вдарити найближчим часом.
Також раніше стало відомо, що Восьмий полк захопив протитанкову російську гармату МТ-12 "Рапіра", тепер вона працюватиме на ЗСУ і захищатиме Україну.
Нагадаємо, полк "Азов" показав бойового робота, який на передовій виконує завдання.
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