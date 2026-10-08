Сідні Свіні виявилася далекою родичкою Мерилін Монро: що їх пов’язує

Протягом багатьох років користувачі Інтернету звертали увагу на візуальну схожість Свіні та Монро.

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Сідні Свіні виявилася далекою родичкою Мерилін Монро / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

Свіні та Монро - дев'ятикузини через одне покоління

Родоводи актрис перетинаються по лінії батьків завдяки спільному предку

Американська актриса Сідні Свіні несподівано виявила родинний зв'язок із легендарною Мерилін Монро. Виявилося, що зірки, яких шанувальники не раз порівнювали через зовнішню схожість, дійсно мають спільного предка.

Протягом багатьох років користувачі Мережі звертали увагу на візуальну схожість Свіні та Монро. Саме тому фахівці MyHeritage вирішили перевірити, чи існує між двома актрисами родинний зв’язок, пише Just Jared.

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Генеалогічне дослідження показало, що Сідні Свіні та Мерилін Монро дійсно є далекими родичками - їх називають дев’ятикузними сестрами через одне покоління. Родоводи актрис перетинаються по лінії батьків завдяки спільному предку Езрі Перрі.

Езра Перрі жив приблизно з 1625 по 1689 рік і був одним із перших поселенців Сандвіча в штаті Массачусетс. Саме через нього фахівці змогли простежити зв’язок між родовідами двох актрис.

"Виявити їхню спільну гілку було неймовірно; це потужне нагадування про те, що людство - одне величезне родове дерево, і коли ми копаємо глибше, то виявляємо, наскільки дивовижно ми всі взаємопов’язані", - зазначив директор дослідницької компанії Рої Мандель.

Сідні Свіні зараз 29 років. Актриса здобула широку популярність завдяки ролі в серіалі "Ейфорія", а також знялася у гучному фільмі "Служниця".

Мерилін Монро, у свою чергу, залишається однією з найвідоміших актрис в історії світового кіно. Її життя трагічно обірвалося 4 серпня 1962 року. Монро було 36 років.

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Про особу: Сідні Свіні Сідні Свіні - американська акторка. Вперше здобула популярність у 2018 році завдяки серіалам "Суцільний відстій!", "Гострі предмети" та "Розповідь служниці". Через рік вона знялася у фільмі Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді". Широке визнання Свіні здобула завдяки ролям у драматичному серіалі HBO "Ейфорія" та першому сезоні серіалу-антології "Білий лотос", які принесли актрисі дві номінації на премію "Еммі". У 2018 році Свіні зіграла головні ролі в драмі "Реальна історія Віннер" та романтичній комедії "Хто завгодно, але не ти". У 2024 році вона знялася в кінокоміксі "Мадам Павутина" та фільмі жахів "Омен. Непорочна". Окрім рідної англійської мови, Свіні розмовляє російською та іспанською. Вона самостійно вивчила російську в старшій школі, а іспанську вивчала в школі більшу частину свого життя, оскільки її батько мешкає в Мексиці.

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