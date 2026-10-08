Долар та євро просіли, злотий пішов угору: новий курс валют на 9 жовтня

Нацбанк оновив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 9 жовтня.

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Курс валют в Україні на 9 жовтня / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Яким буде курс валют у п’ятницю

Яка нова вартість злотого

На п’ятницю, 9 жовтня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Євро та долар знову стали дешевшими, а злотий - подорожчав. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На п’ятницю офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,85 грн/дол. Водночас 8 жовтня валюта коштувала 44,86 грн/дол. Таким чином, долар подешевшав на 1 копійку.

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Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 9 жовтня встановлено на рівні 50,13 грн/євро, що на 2 копійки менше, ніж у четвер (50,15 грн/євро).

Курс злотого

Курс польського злотого на п’ятницю встановлено на рівні 11,45 грн/злотий. 8 жовтня ця валюта коштувала 11,44 грн/злотий. Таким чином, злотий подорожчав на 1 копійку.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют до 18 жовтня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий говорив, що наступного тижня різкої зміни курсових орієнтирів попри зростання тиску на гривню не прогнозується.

За його прогнозом, курс долара на міжбанку утримуватиметься в межах 44,7-45,3 грн, а євро коливатиметься в межах 50-51,5 грн.

Однак він додав, що середина жовтня стане для національної валюти перевіркою на витривалість.

"Йдеться не про боротьбу гривні з якимось одним фактором, а про цілу сукупність обставин: воєнні атаки, енергетичні ризики, імпортний попит, поступове подорожчання товарів і зростання суспільного психологічного навантаження", - наголосив банкір.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше банкір Тарас Лєсовий заявляв, що долар у жовтні утримається в межах 44,6–45,4 грн/долар, а євро - орієнтовно 51,8–53 грн/євро, попри зростання кількості чинників тиску на гривню. Валютний ринок і надалі залишиться під контролем Національного банку, а передумов для різкої зміни курсової траєкторії немає.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин прогнозував, що готівковий долар у жовтні може вийти на новий курсовий щабель - 45,50-46,00 грн, а євро, ймовірно, закріпиться в межах 51,00-51,50 грн. За його словами, це базовий сценарій, ймовірність якого складає 65%.

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк говорив, що в Україні на кінець 2027 року заклали курс долара на рівні 48,3 грн, а середньорічний показник має становити 47,1 грн.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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