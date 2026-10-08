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На гривню чекає новий тиск: чи підскочить курс долара та євро до 18 жовтня

Марія Николишин
8 жовтня 2026, 14:24
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Різкого стрибка курсу не очікується, але утримувати рівновагу на ринку буде дедалі важче.
На гривню чекає новий тиск: чи підскочить курс долара та євро до 18 жовтня
Яким буде курс валют в Україні до 18 жовтня / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви банкіра:

  • Долар на міжбанку буде у межах 44,7-45,3 грн
  • Євро коливатиметься в коридорі 50-51,5 грн
  • Попит на валюту перевищує пропозицію на 15-20%

Курс долара на міжбанку наступного тижня, з 12 по 18 жовтня, утримуватиметься в межах 44,7-45,3 грн, а євро коливатиметься в межах 50-51,5 грн. Різкої зміни курсових орієнтирів попри зростання тиску на гривню не прогнозується. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий в коментарі Главреду.

За його оцінкою, середина жовтня стане для національної валюти перевіркою на витривалість.

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"Йдеться не про боротьбу гривні з якимось одним фактором, а про цілу сукупність обставин: воєнні атаки, енергетичні ризики, імпортний попит, поступове подорожчання товарів і зростання суспільного психологічного навантаження", - зазначив Лєсовий.

Він додав, що найчутливішою ланкою в періоди загострень залишаються обмінні пункти.

"Саме готівковий ринок може першим реагувати на погіршення настроїв. У моменти підвищеної небезпеки люди нерідко приймають фінансові рішення не лише на підставі економічних розрахунків. Спрацьовує інстинкт збереження: частину гривневих коштів переводять у валюту як у звичний резервний актив", - пояснює банкір.

Втім, за словами експерта, таких хвиль ажіотажу поки замало, щоб переламати ситуацію з курсом. Розрив між котируваннями в касах і на міжбанку, найімовірніше, лишатиметься незначним.

Як НБУ стримуватиме ринковий дисбаланс

Куди відчутніше навантаження накопичується в безготівковому сегменті. За підрахунками Лєсового, попит може на 15-20% перевищувати обсяг валюти, що надходить на ринок природним шляхом.

Основними покупцями й надалі будуть компанії, що завозять пальне та енергоресурси, адже перед зимою країні потрібні чималі запаси.

"Ми припускаємо, що для компенсації ринкового дисбалансу регулятору може знадобитися близько $1-1,2 млрд на тиждень. Фактично НБУ доведеться щодня визначати, де закінчується природний рух курсу і починається небезпечне розгойдування ринку", - наголосив Лєсовий.

Водночас експерт застерігає, що можливості Нацбанку теж мають межі. Запас міцності системи визначатимуть обсяг міжнародних резервів, надходження від експортерів і масштаби закупівель за кордоном.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Якими будуть головні показники валютного ринку

За прогнозом банкіра, основні показники валютного ринку з 12 по 18 жовтня будуть наступними:

  • коридори валютних змін: 44,7-45,3 грн/дол. та 50-51,5 грн/євро (на міжбанку) та 44,8-45,4 грн/дол. та 50-52 грн/євро (на готівковому ринку);
  • щоденні курсові зміни: до 0,05-0,15 грн (міжбанк), до 0,1-0,2 грн (комбанки), до 0,3 грн (обмінні пункти);
  • залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку - 0,1-0,15 грн;
  • середні тижневі курсові відхилення - до 1-1,5% від початкового курсу тижня.

Спокійними найближчі сім днів банкір не вважає: за рівними цифрами ховатиметься безперервна робота механізмів стримування. Проте загрози зриву в некерований сценарій він не бачить.

"Головним результатом тижня може стати збереження самої конструкції ринку: курс рухатиметься, попит час від часу посилюватиметься, обмінники реагуватимуть на настрої громадян, однак система не повинна перейти в хаотичний режим. Це і буде головним "валютним опором" середини жовтня", - підсумував Лєсовий.

Коли долар може подорожчати до 46 гривень

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин говорив, що готівковий долар у жовтні може вийти на новий курсовий щабель - 45,50-46,00 грн, а євро, ймовірно, закріпиться в межах 51,00-51,50 грн.

За його словами, психологічна позначка 45 грн за долар вже втратила статус бар'єра - учасники ринку сприйняли її як проміжну.

"НБУ вже показав, що 45 грн/дол. це не стеля, а лише черговий рівень, до якого ринок готовий і воліє дійти, а імпортери вже заклали й курс й інфляцію в ціни реалізації. Продовжую вважати, що НБУ буде тримати євро від глибшої корекції заради конвертації допомоги в гривню по нормальному курсу", - зауважив аналітик.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на четвер, 8 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 44,86 грн/дол, а євро - на рівні 50,15 грн/євро.

Банкір Тарас Лєсовий раніше говорив, що долар у першій декаді жовтня може торгуватися на міжбанку в межах 44,7-45,1 грн, євро - 50,5-52 грн.

Також відомо, що долар у жовтні, ймовірно, утримається в межах 44,6–45,4 грн/долар, а євро - орієнтовно 51,8–53 грн/євро, попри зростання кількості чинників тиску на гривню.

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Про персону: Тарас Лєсовий

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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